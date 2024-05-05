殺破狼週運勢／金牛遠離「這類朋友」摩羯財富不斷累積

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，因為工作表現良好，獲得額外的加給，或是會被調薪，收入增加。新月期間，可許下與金錢、物質生活改善......有關的願望，可獲得良好的能量幫助。

工作運方面，火星與水星齊聚命宮，工作效率加速，會在短時間內消化掉大量累積的文件，不過會有些過勞，某些白羊座則是十分忙碌，許多斜槓的事業都經營得很成功，但一個人有些忙不過來。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與火星齊聚命宮，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時小心著涼感冒，或病毒感染，呼吸系統因此發炎，同時也容易發燒。

感情運方面，土星與海王星齊聚心靈宮位，暗戀的對象對你忽冷忽熱，雙方的情感關係微妙，每天都像洗三溫暖一樣，心情起伏劇烈。某些白羊座正陷入秘密戀情中，無法公諸於眾人的戀情，發展悲觀。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，與喜歡的人閃電進入交往狀態。感情穩定的金牛座，和戀愛對象有結婚的打算，或是一起同居，新月期間，可許下與感情有關的願望，會受新月的能量祝福。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前工作獨立，沒有同事與上司打擾，覺得比較自在，並很有效率地完成許多事務。某些金牛座這在創業階段，掃地兼撞鐘，事業發展順利。

本週須注意的部分

健康運方面，新月、太陽、金星、木星、天王星齊聚在命宮，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，容易著涼感冒，喉嚨失聲，並要注意心血管疾病與內分泌、代謝系統方面的慢性疾病。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，交朋友要注意人品，遇到愛佔人小便宜、騙人、愛道人是非的朋友最好遠離，否則很容易被拖累，甚至吃上官司。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會突然對某個人產生莫名的好感，但這份愛戀又難以啟齒，新月期間，可許下有關靈魂伴侶、暗戀、秘密戀情......相關的願望，會受到新月的能量祝福。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會想一個人到異國探險旅遊，好好放鬆心情。某些雙子座則是要到海外工作、外派、生活或留學、打工渡假，體驗不同文化的洗禮。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與水星齊聚人際關係宮位，會遇到不講理的朋友，雖然你想好好與他溝通，卻會越講越生氣，雙方吵了起來。某些雙子座則是交際應酬的邀約太多，每天都覺得很累。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，目前的工作不斷地在畫大餅，卻沒看到實際的建樹，總覺得不太對勁。某些雙子座正在創業，要學習很多新的東西，但隔行如隔山，吸收新知有些困難。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會加入一個新團體，大家都十分友善，使你感到溫暖。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，購物時會買到唯一僅存的限量款存貨，覺得幸運。有投資習慣的巨蟹座，在不穩定的局勢中，眼光放長遠，才能獲利。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與火星齊聚志業宮位，工作量累積太多，必須要很有條理地整理，才能慢慢消化掉。某些巨蟹座暫時代理主管職，有許多問題自己無法決定，造成下屬的抱怨，感到很委屈。

學業運方面，土星與海王星齊聚學業宮位，對於目前的科系，有許多專業科目難以跨越，因而萌生休學或轉系的想法。某些巨蟹座和指導者相處不融洽，感到前途黯淡。

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會轉換到一個新的單位，或是承接新的職務，某些獅子座則是會在此時開始創業。新月期間，可許下工作、事業、成就......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，水星與火星齊聚遠行宮位，會在很匆忙的時間規劃一個海外旅遊行程，行程十分緊湊，不過會十分有收穫。某些獅子座在海外有怦然心動的邂逅，遇到異國桃花追求。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，會因為財務混亂的問題感到焦頭爛額，某些獅子座甚至因此需要上法院解決財務問題。有投資習慣的獅子座，買到了水餃股，產值一直跌。

學業運方面，水星與火星齊聚學業宮位，報告、作業堆積如山，需用有效率的方式解決許多問題，某些獅子座考試成績不理想，已經有重修某些學科的心理準備，或是需要補考。

處女座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會打算在此時決定升學，修碩士以上的學位。或是申請海外留學，希望到國外吸取更先進的知識。新月期間可許下有關學業方面的願望，會獲得良好能量幫助。

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會決定一個海外的旅行，食宿、交通都非常奢華，會是一趟慵懶放鬆的旅程，新月期間可許下與海外旅行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，與情感對象有許多複雜的情結無法解決，情感已被深深傷害，卻還是愛著對方，被無情的對待，感到痛心。某些處女座還在被分手的低潮，無法走出，甚至罹患憂鬱症。

金錢運方面，火星與水星齊聚財務宮位，會決定分期付款購買某個昂貴的東西，每個月的負擔因此加重。有投資習慣的處女座，千萬不可炒短線，可能會在一夕之間負債累累。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，可重整財務狀況，增加被動性收入，改善生活，或是還清一些貸款與債物。新月期間，可許下與金錢、財務、債務......等相關的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，火星與水星齊聚感情宮位，與情感對象交流的機會較多，親密關係也較為頻繁，雙方正在熱戀期中。單身的天秤座則是會遇到很談得來的人士，會想跟對方有更進一步的發展。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，工作變得更為繁瑣，必需承接自己份外的事務來做，但做得好不會有人稱讚，做不好卻要背負許多額外的責任，會覺得在這樣的職場很痛苦。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，並容易著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎，注意心血管、內分泌、代謝系統的慢性疾病。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，和太陽、金星、木星、天王星齊聚，與情感對象的關係更進一步，雙方有結婚或同居的打算。新月期間，可許下與感情、婚姻、愛情......等相關的願望，會獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與火星齊聚工作宮位，工作量暴增，許多事務非常繁忙，不過處理工作的效率也提升許多。某些天蠍座忙到身體過勞，這段時間需要注意身體健康。

健康運方面，水星與火星齊聚健康宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，也要當心著涼感冒或病毒感染，呼吸系統容易發炎，同時會有發燒的病徵產生。

家宅運方面，冥王星在家宅宮位退行，家庭某個成員的掌控慾過度，使得你回家後感到很不自在。某些天蠍座則是因為購買了新居，可支配的所得變少，覺得自己成為房屋的奴隸。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，將執行一個新的任務，或是承接新的職位，新月期間，可許下有關工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星與火星齊聚戀愛宮位，與戀愛對象有聊不完的話題，關係更為親密，兩人關係有進展。單身的射手座，會遇到自己怦然心動的天菜，並有許多交流的機會，感覺愉悅。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，當心吃壞肚子罹患腸胃炎，並小心著涼感冒與病毒感染，引發喉嚨發炎，需注意代謝系統與內分泌的慢性疾病。

交通運方面，冥王星在交通宮位退行，交通工具故障頻頻，當心與人發生行車糾紛，接到罰單的機率也較高，利用大眾運輸工具通勤的射手座，容易遇到一些事故而遲到。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，與喜歡的人互訴衷曲，兩人關係明朗化，正式交往，新月期間，可許下與工作戀愛有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會搶到偶像演唱會的門票，或是某些限量發行的商品，感覺如獲至寶。某些摩羯座則是持續不斷累積財富，或存下大筆資金，生活無虞。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與水星齊聚家宅宮位，與家人溝通容易擦槍走火，引發爭執。或是與鄰居有些不愉快的事件，雙方溝通不良。這段時間需特別注意電器與爐火的使用，避免釀災。

工作運方面，土星與海王星齊聚在面試、溝通宮位，面試新工作不順利，會遇到一些刁難，或是不小心進入掛羊頭賣狗肉的公司，成為老鼠會的一員。工作穩定的摩羯座，在職場遇到不講理的人士，溝通不良。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，終於找到滿意的居住環境，並很有效率地搬家到新屋。某些水瓶座家中有新成員加入，家中喜氣洋洋。

旅遊運方面，水星與火星齊聚旅遊宮位，會規劃一個緊湊的旅遊行程，到某個城市快閃，去嚮往的景點打卡。某些水瓶座則是會選擇挑戰性較高的旅遊方式，像是騎車環島，或是攀登難度較高的山巒。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，總是覺得經濟狀況捉襟見肘，錢不夠花，但常買了很多沒用的小廢物，如果可以把這些小錢節省起來，其實生活可以過得還不錯。

交通運方面，火星與水星齊聚交通宮位，駕駛車輛時，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高。搭乘大眾運輸工具通勤的水瓶座，常不小心轉錯車、坐錯站，這段時間需特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，會在短期內規劃一個旅遊計畫，到嚮往的地方遊覽，放鬆心情。新月期間，可許下與旅行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，新月發生在面試、考試宮位，與太陽、金星、木星、天王星齊聚，面試新工作很討喜，很快就被錄取。參加國考，成績通過門檻，可進入公務機關服務。新月期間，許下與面試、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與水星齊聚金錢宮位，預期外的開銷增加，每一筆資金都花在刀口上，卻還是不夠用。某些雙魚座則是購買新的電子用品，需要分期付款支付，每個月經濟狀況變得更沈重。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，目前深受慢性疾病的困擾，特別是皮膚、筋骨、牙齒的問題需要長時間治療，覺得很困擾。同時睡眠狀況不理想，情緒也不穩定，需注意心理方面的疾病。

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