亞洲哪裡租金最貴？台北排名被4城市超越 比較1數據「排行榜大洗牌」

台北房價高不可攀，不管是租或買，都讓許多民眾感嘆住不起，但如果和其他國家想比，情況會是如何？全球房地產指南（Global Property Guide）公布一份針對亞洲10座城市最貴地區的「一房一廳」月租數據，其中台北月租中位數為816美元（約新台幣2.6萬），排名第五名，而曼谷、東京、香港和新加坡的一房一廳月租中位數皆高於台北。

美國媒體CNBC引用全球房地產指南4月公布的數據表示，研究人員根據亞洲各國政府網站以及大型房地產市場網站蒐集的數據，整理了一份亞洲10座城市最貴地區的一房一廳月租中位數，以及每平方購買價中位數資料。

從一房一廳月租中位數資料可以得知，新加坡以4590美元（約新台幣14萬）奪下第一；香港是2173美元（約新台幣7萬）位居第二；日本東京則是1216美元（約新台幣3.9萬）排第三。而台北排名不高也不低，以816美元（約新台幣2.6萬）排行第五。

但在每平方公尺購買價格中位數部分，10座城市的排名大洗牌，新加坡為16619美元（約新台幣53萬）位居第三；台北以17551美元（約新台幣56萬）排在第二名，香港則為25802美元（約新台幣83萬）登上冠軍寶座。

全球房地產指南報告進一步指出，亞洲2023年房地產市場受通貨膨脹和經濟疲軟等因素影響不太景氣，像越南胡志明市和馬來西亞的房屋價格就分別下降1.18%、1.06%。

儘管整體經濟環境不佳，但台北和新加坡的市場依然保有韌性，在2023年分別上漲了5.17%和2.74%。