余天女婿涉詐騙車手案 沈富雄嘆：幸好余家還有「她」這位聰明人

余天（左2）女婿陳鑒（右1）疑涉擔任詐騙集團車手遭警方逮捕。本報資料照片

前立委余天女婿陳鑒日前捲入詐騙案件，疑涉嫌擔任詐騙集團車手，4月30日在外收取水錢時，遭警方循線逮捕，依詐欺罪嫌移送檢方聲押禁見獲准。對此，前立委沈富雄表示，余天對女婿這種作法，一定打從心裡相當唾棄，幸虧余家還有一個很聰明的人，她就如同余家的中流砥柱。

談及余天女婿的涉詐一案，沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，首先肯定余天的處理「乾脆俐落」，這不符合余天的個性，對於女婿涉詐當車手一事，他打從心裡肯定相當唾棄，再加上女兒已經過世了，余天日後處理這件事時，會更加沒有罣礙。

不過沈富雄也點出，余天是一個非常熱衷於名利的藝人，沈推測，余天從政到現在是虧本的，一點錢都沒有賺。幸虧余天家裡還有一個聰明人，也就是他的老婆李亞萍，很多事情都無法經過李亞萍那關。

沈富雄舉例，上個月余天宣布參選民進黨新北市黨部主委，3天後卻自行宣布退選，「哪有一天就退選的？因他回去就被老婆罵了」。因此沈富雄認為，余天一家如果沒有李亞萍，如今不曉得會糟糕到什麼程度，李亞萍真的是余家的中流砥柱。