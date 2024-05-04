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MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的IG帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。圖／取自ladodgerwives IG帳號
道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的IG帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。圖／取自ladodgerwives IG帳號

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，大谷翔平攜太太真美子出席，今天大嫂團的IG帳號也貼出選手夫人們的大合影，吸引網友留言大讚真美子的氣質優雅。

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的IG帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。圖／取自ladodgerwives IG帳號
道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的IG帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。圖／取自ladodgerwives IG帳號

道奇大嫂團IG帳號「ladodgerwives」帳號從去年9月開始使用，分享大嫂團出席活動時的合影。大谷在今年2月29日閃電宣布婚訊，真美子在今年3月隨大谷前往南韓首爾首度曝光後，就曾出現在這個帳號版面上。

大谷夫婦昨天出席慈善晚會，大嫂團帳號今天更新活動照片，真美子高人一等的身高，配上一襲黑色長洋裝氣質優雅，湧入的留言也以真美子吸引最多關注，日本媒體也形容：「在穿著華服的大嫂團中，真美子有著不輸給任何人的存在感」。

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的IG帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。圖／取自ladodgerwives IG帳號
道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的IG帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。圖／取自ladodgerwives IG帳號

大谷翔平 道奇

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