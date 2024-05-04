亞太社會創新高峰會登場 星展銀行連續7年共同策動

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
由星展銀行（台灣）共同策動的「2024亞太社會創新高峰會 - 韌性亞洲」4日於南投縣埔里鎮國立暨南國際大學盛大登場。圖/星展銀行提供
由星展銀行（台灣）共同策動的「2024亞太社會創新高峰會 - 韌性亞洲」4日於南投縣埔里鎮國立暨南國際大學盛大登場。圖/星展銀行提供

星展銀行（台灣）共同策動，串聯政府、企業及社會力的「2024亞太社會創新高峰會」4日於南投縣埔里鎮國立暨南國際大學盛大登場。

星展銀行（台灣）連續第七年支持響應「亞太社會創新高峰會」，盼透過峰會促進跨領域、跨國際的交流，讓社會在應對外部衝擊和內部發展時，能夠靈活調整，尋找改變的契機。

「2024亞太社會創新高峰會」以「韌性亞洲」為主題，凝聚各界力量共同探討社會創新對解決問題 、帶來改變以及創造社會價值的重要性。本屆峰會主辦單位新故鄉文教基金會邀請了來自12個國家、共133位講者分享見解，並聚焦經濟、社會文化以及環境韌性等三大核心議題。

今年首次將「信仰」納入社會創新討論，探索信仰如何在社會中扮演積極角色，帶來穩定與進步。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展基金會自2014年成立十年以來，一直積極支持影響力企業運用創新思維解決社會問題，至今在亞洲已投入超過4億新台幣，推動逾800項社會創新計畫，其中台灣企業更獲得超過6000萬新台幣的獎勵金。

未來，星展更承諾將在10年內持續投入240億新台幣「照亮當下，點亮未來」，照顧弱勢族群日常所需，同時推動普惠金融，強化社會韌性。

亞太社會創新高峰會的總召集人—行政院政務委員林萬億表示，埔里曾經歷九二一大地震，在長期的復原與重建過程中展現韌性。此次高峰會選擇在埔里舉辦別具意義，值得與世界分享，也期待透過論壇集結各方力量，共同關心人類發展與地方議題，探討社會創新。

新台幣 星展銀行

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