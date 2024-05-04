南部人不藏了！Ｎ訪都不膩 觀光工廠限定版「幸福吃到飽」只要138元 光吃「這2樣」就回本

150元有找！吃到飽話題熱絡，除了各大知名品牌外，親民的平價吃到飽同樣競爭激烈。「奇美食品 幸福工廠」一直是南部人口袋名單，自2022年推出美食吃到飽深受在地人愛戴，138元吃遍大廠經典包子、饅頭、水餃，還有時蔬、炸物和飲料等無限量供應，CP值爆表。

圖／摘自臉書 網友周傑特

圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen

位於台南的「奇美食品 幸福工廠」是當地知名的觀光工廠，看準吃到飽商機，特別以品牌經典商品為主軸打造平價「幸福吃到飽」，平日只要138元就能吃到各式鹹甜包子、饅頭、刈包及巧克力、草莓等調料搭配，多變化的水餃/煎餃，還有酸辣湯、玉米瘦肉粥、咖哩飯、炒麵、時蔬、肉片、雞翅和飲料等自助吧，菜色多變不會膩，而假日則會更多一點，絕對是學生、小資族或月光族的一大福音。

圖／摘自佳餚美饌臉書社團 網友李亮德

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圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen

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不少人去過都讚「比早餐店划算」、「如果住附近，一星期至少吃兩次」、「Cp值很高」，光吃雞翅雞小腿、高麗菜絲就能吃回本，是會回訪的好地方。由於性價比高、人潮多，記得先取號碼牌再入場，不收服務費採全自助式，吃完的餐盤記得自行回收喔。

奇美食品 幸福工廠

地址：台南市仁德區機場路1008號

電話：06-2698588

開館時間：週二至日9:00-17:00（週一休館，遇連假則順延）

停車場：備有收費停車場（每小時30元），消費滿500元可折抵一小時，入場後前半小時免費