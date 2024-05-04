快訊

「7旬老人還在用iPhone 8」要換哪一支手機？果粉曝長輩機要考慮1關鍵

南部人不藏了！Ｎ訪都不膩 觀光工廠限定版「幸福吃到飽」只要138元 光吃「這2樣」就回本

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自網路 各網友分享
圖／摘自網路 各網友分享

150元有找！吃到飽話題熱絡，除了各大知名品牌外，親民的平價吃到飽同樣競爭激烈。「奇美食品 幸福工廠」一直是南部人口袋名單，自2022年推出美食吃到飽深受在地人愛戴，138元吃遍大廠經典包子饅頭水餃，還有時蔬、炸物和飲料等無限量供應，CP值爆表。

圖／摘自臉書 網友周傑特
圖／摘自臉書 網友周傑特

圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen
圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen

位於台南的「奇美食品 幸福工廠」是當地知名的觀光工廠，看準吃到飽商機，特別以品牌經典商品為主軸打造平價「幸福吃到飽」，平日只要138元就能吃到各式鹹甜包子、饅頭、刈包及巧克力、草莓等調料搭配，多變化的水餃/煎餃，還有酸辣湯、玉米瘦肉粥、咖哩飯、炒麵、時蔬、肉片、雞翅和飲料等自助吧，菜色多變不會膩，而假日則會更多一點，絕對是學生、小資族或月光族的一大福音。

圖／摘自佳餚美饌臉書社團 網友李亮德
圖／摘自佳餚美饌臉書社團 網友李亮德

圖／摘自佳餚美饌臉書社團 網友李亮德
圖／摘自佳餚美饌臉書社團 網友李亮德

圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen
圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen

圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen
圖／摘自Google地圖 網友Jen Jen

不少人去過都讚「比早餐店划算」、「如果住附近，一星期至少吃兩次」、「Cp值很高」，光吃雞翅雞小腿、高麗菜絲就能吃回本，是會回訪的好地方。由於性價比高、人潮多，記得先取號碼牌再入場，不收服務費採全自助式，吃完的餐盤記得自行回收喔。

奇美食品 幸福工廠

地址：台南市仁德區機場路1008號

電話：06-2698588

開館時間：週二至日9:00-17:00（週一休館，遇連假則順延）

停車場：備有收費停車場（每小時30元），消費滿500元可折抵一小時，入場後前半小時免費

圖／奇美食品幸福工廠官網
圖／奇美食品幸福工廠官網

編輯推薦

包子 吃到飽 咖哩 巧克力 水餃 觀光工廠 饅頭

相關新聞

欣葉和食饗宴6／1漲價！「NAGOMI」吃到飽最新價格曝光　持餐券可免補價差到年底

欣葉和食饗宴6／1漲價！「NAGOMI」吃到飽最新價格曝光　持餐券免補價差到年底

「美國最強炸雞」台灣首店確定進駐台北車站商圈！Google立即搜尋找得到

想吃「美國最強炸雞」再等等！日前知名「Popeyes」速食店將在台灣2024成立首店，新而展店引起熱門話題，如今地點也確認了，台灣首店就是Google地圖的「Popeyes許昌店」，確定目前裝潢中，想吃的「炸雞粉」要再等等了！

全球首間！君品酒店ＸDai Pennisi 西西里島的火烤美味

深耕義大利11年，在義大利擁有6間飯店、3家米其林星級餐廳的雲朗觀光集團，旗下的君品酒店攜手西西里島近60年的肉品世家D...

南部人不藏了！Ｎ訪都不膩 觀光工廠限定版「幸福吃到飽」只要138元 光吃「這2樣」就回本

150元有找！吃到飽話題熱絡，除了各大知名品牌外，親民的平價吃到飽同樣競爭激烈。「奇美食品 幸福工廠」一直是南部人口袋名單，...

滿到溢出來！台北福華手抓海鮮桶、德墨美食吃到飽

台北福華變年輕了！彩虹座自助百匯即起推出的「德墨美食盛宴」，各種酸辣風味登場，現場還有多樣繽紛布置，服務人員也穿上墨西哥...

母親節超值組合！ 頂呱呱99元套餐優惠、澎派餐下殺64折、2大夯品買一送一

母親節除了名牌包，還可以送「呱呱包」！頂呱呱推百元有找99元餐，下殺64折，更有團聚首選75折母親節大餐，超大份量滿足聚餐好食光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。