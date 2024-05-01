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「全台最美眷村」免費入園！最後限時2個月 走進「眷村雜貨鋪、最美書店」懷舊氛圍裡
免門票要衝！擁有「全台最美眷村」稱號的「水交社文化園區」全園區「免門票」優惠延長，一路到6月底。記得把握時間安排行程，走訪特色「眷村雜貨鋪」與「台南最美書店」！
台南市定古蹟「水交社文化園區」曾獲空間設計金點設計獎，結合古蹟歷史、眷村文化和展覽。為讓更多民眾看見水交社，6/30前，水交社入館「免門票」，除了有8棟和風宿舍建築，規劃歷史館、展演館、飛行親子館等不同主題空間外，戶外的植物景觀也值得駐足。更有「眷村雜貨鋪」走進舊時記憶，以及台南最美書店「敝墟書店」可以打卡、買限定伴手禮。
去過的網友分享「是一個很出片的景點」、「保留復古眷村建築 走在屋瓦間很像在日本街道」等，推薦給喜愛老建築、歷史文化的朋友，一定要加入台南旅遊清單。
水交社文化園區
開放時間：週三至日9:00-17:00
免門票期間：即日起～2024/6/30
地址：台南市南區興中街118號
電話：(06)263-3467
粉絲專頁：https://www.facebook.com/Shueijiaoshe
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