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佛心漲！吃到飽界清流「歐風館」兩時段餐價調漲 最新餐費一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大倉久和大飯店提供
圖／大倉久和大飯店提供

被老饕稱為「吃到飽界白月光」的自助餐廳「歐風館」宣布自5/1起調整部分時段餐價，調漲100元，但性價比仍在消費者可接受的範圍內，因此有網友稱是「佛心漲」。

圖／大倉久和官網
圖／大倉久和官網

大倉久和大飯店內的知名自助餐廳「歐風館」發出公告，為繼續提供優質服務與餐飲體驗，自5/1起進行價格調整，針對「平日午餐」和「假日下午茶」分別漲至1,380元、980元（需另+10%），其餘時段則維持不變。

有網友看到調漲公告後，表示「不愧是最佛心的店家 連漲價都只小漲平日午餐跟假日下午茶而已」、「確實算是佛心漲了」，認為即便稍有調漲仍值得繼續支持。

圖／大倉久和大飯店提供
圖／大倉久和大飯店提供

歐風館自助餐廳 最新餐費資訊

【平日午餐】11:30-14:00

價格：每位 NT$1,380+10%

【假日下午茶】15:00-17:00

價格：每位 NT$980+10%

官網：http://www.okurataipei.com.tw/zh-TW/dining/continental-room

歐風館最新餐價。圖／大倉久和官網
歐風館最新餐價。圖／大倉久和官網

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Buffet 下午茶 吃到飽 大倉久和

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