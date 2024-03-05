快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

吃到飽界的白月光！品質升級還不漲價的低調「大飯店自助餐廳」曝光 老饕激推讚：Buffet裡的清流

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大倉久和大飯店粉專
圖／大倉久和大飯店粉專

吃到飽界的白月光！吃到飽市場火熱，從經典餐飲品牌欣葉、饗食天堂到一位難求的島語，每一間都有各自主打特色和擁護者。而位於台北中山區大飯店裡的自助餐廳雖然沒有聲名大噪，但卻是不少老饕心目中的「Buffet裡的清流」，用餐氛圍更清淨舒適，一餐吃下來「性價比超高」。

圖／大倉久和大飯店粉專
圖／大倉久和大飯店粉專

被老饕讚為「Buffet裡的清流」的自助餐廳是位在中山區知名大飯店「大倉九和」二樓的「歐風館」，各式各樣異國風料理都吃得到，能夠一站式嘗遍世界百味佳餚。即日起至3/31，限時推出「日本海鮮祭感恩回饋活動」，主打日本新鮮水產食材，如北海道干貝、鱈場蟹及海膽等，發想打造限定的海味美饌。

圖／大倉久和大飯店粉專
圖／大倉久和大飯店粉專

圖／大倉久和大飯店粉專
圖／大倉久和大飯店粉專

圖／大倉久和大飯店粉專
圖／大倉久和大飯店粉專

有網友分享歐風館用餐心得，大讚是間價格不變、食材還不斷提升的好店，干貝個頭更大，牛尾羅宋湯裡的牛尾量也超霸氣，必拿推薦「干貝、脆皮豬、羊排」，甜點蛋糕也精緻好吃，引發不少網友共鳴。除了料理美味多樣外，也有人提到用餐舒適度，即便是九成滿的來客數，取餐也不需大排長龍，吃起來更為悠閒、體驗感佳，還以「便宜又大碗」形容，算是對吃到飽的最高評價了。

提供優惠資訊給想前往用餐的朋友，即日起至6/30，擁有大倉九和Club會員可享「歐風館自助餐廳午餐、下午茶、晚餐」79折優惠，只要下載APP加入會員即可，想吃記得先訂位喔！

圖／大倉久和大飯店粉專
圖／大倉久和大飯店粉專

大倉九和大飯店 歐風館

地址：台北市中山區南京東路一段9號2F

用餐收費：

【早餐】6:30-10:00 | NT$780+10%/位

【午餐】

週一至五 11:30-14:00 | NT$1,280+10%/位

週六、日及國定假日（含Open Bar）11:30-14:00 | NT$1,580+10%/位

【下午茶】15:00-17:00 | NT$880+10%/位

【晚餐】（含Open Bar）

週一至四 18:00-21:30 | NT$1,480+10%/位

週五至日 18:00-21:30 | NT$1,580+10%/位

編輯推薦

App Buffet 下午茶 吃到飽 大倉久和 島語 海鮮 脆皮豬 饗食天堂

相關新聞

全家便利商店在地好物再+1！4200店專區開賣「山丘藍」台灣藍莓　「山丘藍霜淇淋」4月登場

全家便利商店長期發揮通路之力，積極採購在地農漁牧產等原物料，成為消費者品嘗、購買台灣好物的便利平台，去年首度導入台灣栽種...

吃到飽界的白月光！品質升級還不漲價的低調「大飯店自助餐廳」曝光 老饕激推讚：Buffet裡的清流

吃到飽界的白月光！吃到飽市場火熱，從經典餐飲品牌欣葉、饗食天堂到一位難求的島語，每一間都有各自主打特色和擁護者。而位於台北中山區大飯店裡的自助餐廳雖然沒有聲名大噪，但卻是不少老饕心目中的「Buffet裡的清流」...

「泰市場」海鮮自助餐廳重磅回歸！插旗大直、調漲25%

晶華酒店集團旗下、也是全台唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，即起於台北大直英迪格酒店四樓重新開幕，主打現流海鮮、...

「鳥貴族」登台連開3間店！首店在台北、明年去台中

粉絲們再等等！大成集團與日本鳥貴族集團近日完成簽約，正式宣告「鳥貴族」今年將正式登台。首間店將於第三季於台北精華商圈登場...

吃鍋喝到加料冰沙！ 驚見「蟑螂碎屍」害食慾全消 築間道歉：加強清消

吃鍋喝冰沙見「蟑螂碎屍」害他食慾全消 怨店家僅「免服務費」 築間道歉：加強清消

1460元爽吃生蠔、活鮑、龍蝦 樂葵鐵板燒年底插旗南部

樂葵（Le Goût）法式鐵板燒自2022年在台中揭幕以來，便以「1460元吃得到七大夢幻食材」為號召，成為人氣全預付制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。