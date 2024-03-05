吃到飽界的白月光！品質升級還不漲價的低調「大飯店自助餐廳」曝光 老饕激推讚：Buffet裡的清流

吃到飽界的白月光！吃到飽市場火熱，從經典餐飲品牌欣葉、饗食天堂到一位難求的島語，每一間都有各自主打特色和擁護者。而位於台北中山區大飯店裡的自助餐廳雖然沒有聲名大噪，但卻是不少老饕心目中的「Buffet裡的清流」，用餐氛圍更清淨舒適，一餐吃下來「性價比超高」。

圖／大倉久和大飯店粉專

被老饕讚為「Buffet裡的清流」的自助餐廳是位在中山區知名大飯店「大倉九和」二樓的「歐風館」，各式各樣異國風料理都吃得到，能夠一站式嘗遍世界百味佳餚。即日起至3/31，限時推出「日本海鮮祭感恩回饋活動」，主打日本新鮮水產食材，如北海道干貝、鱈場蟹及海膽等，發想打造限定的海味美饌。

圖／大倉久和大飯店粉專

圖／大倉久和大飯店粉專

圖／大倉久和大飯店粉專

有網友分享歐風館用餐心得，大讚是間價格不變、食材還不斷提升的好店，干貝個頭更大，牛尾羅宋湯裡的牛尾量也超霸氣，必拿推薦「干貝、脆皮豬、羊排」，甜點蛋糕也精緻好吃，引發不少網友共鳴。除了料理美味多樣外，也有人提到用餐舒適度，即便是九成滿的來客數，取餐也不需大排長龍，吃起來更為悠閒、體驗感佳，還以「便宜又大碗」形容，算是對吃到飽的最高評價了。

提供優惠資訊給想前往用餐的朋友，即日起至6/30，擁有大倉九和Club會員可享「歐風館自助餐廳午餐、下午茶、晚餐」79折優惠，只要下載APP加入會員即可，想吃記得先訂位喔！

圖／大倉久和大飯店粉專

大倉九和大飯店 歐風館

地址：台北市中山區南京東路一段9號2F

用餐收費：

【早餐】6:30-10:00 | NT$780+10%/位

【午餐】

週一至五 11:30-14:00 | NT$1,280+10%/位

週六、日及國定假日（含Open Bar）11:30-14:00 | NT$1,580+10%/位

【下午茶】15:00-17:00 | NT$880+10%/位

【晚餐】（含Open Bar）

週一至四 18:00-21:30 | NT$1,480+10%/位

週五至日 18:00-21:30 | NT$1,580+10%/位