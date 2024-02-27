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2024煙波全新「早午餐吃到飽」爽吃和牛漢堡與金蟹！參加評鑑還有機會「全年免費吃」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／煙波大飯店官網
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2024煙波集團推出全新「煙波早午餐」，帶領讀者踏上美食之旅。自早上6點半至下午1點半，彈性用餐時間，保證盡情爽吃與品味美食，更推出「密探出任務」活動，只要品鑑美食還能贏取全年免費早午餐。

圖／煙波大飯店官網
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煙波集團歷經365天的研究與創新，打造全新吃到飽「煙波早午餐」，擁有全新9大餐區，並匯聚世界各國美食文化，融合在地元素、永續議題。高檔食材如龍蝦和牛、金蟹，讓吃到飽餐檯料理更上一層樓，可說是吃到賺到。

圖／煙波大飯店官網
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包含「煙波十菜」是全台煙波飯店獨有，由主廚團隊精心打造的10道特色菜品，結合集團內部競賽、全台飯店主廚的智慧，呈現絕佳美味，無論在哪一據點品嚐，都保持絕佳水準。

圖／煙波大飯店官網
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像是「龍蝦金蟹味噌湯」以新鮮龍蝦頭、小魚乾與洋蔥熬煮，融入酥炸螃蟹，帶來海鮮濃郁的美味，可依喜好添加鮮魚卵、味島香鬆、海帶芽及蔥花。冷盤區的「客家花生豆腐」堅持古法烹調，重現客家粄的經典滋味。甚至還吃得到「橄欖菜和牛堡」超狂。

圖／煙波大飯店官網
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「密探出任務」活動現已啟動，即日起至6月30日參與評鑑，贏取「煙波特聘美食顧問證」，並能免費品嚐全年煙波早午餐，絕對是美食愛好者的福氣，趕快參加吃起來了。更多早午餐吃到飽與活動資訊請上官網查詢。

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