130元「素食自助吃到飽」！高級餐廳等級的超佛「寶藏素食店」 多達50道菜品任你吃

佛系素食吃到飽在台北！位於北投區石牌路上的一家素食餐廳推出價格超佛的「素食自助吃到飽」，多達50道豐富菜品只要130元就能隨心夾，內行人都讚「這家素食餐廳真的是佛心來的」、「CP值太高了」，也因此吸引不少部落客探店開箱，甚至點頭表示是「吃過最有意義的一餐」，沒有肉也能吃得超滿足。

圖／摘自Google地圖 網友YenChiang Lin

靠近石牌捷運站的「全家福素食」雖然店面外觀不起眼，但店內的人潮總是絡繹不絕，是許多在地人、老饕的寶藏素食店，在Google地圖上更是擁有近1500則評論，拿下4.5高分。

店家最佛心的「素食自助餐吃到飽」只要130元就能一次吃遍50道美味素食料理，像是炒米粉、臭豆腐、苜蓿芽捲、炸地瓜、綠豆湯，及各式各樣說不出菜名卻是很經典的素食店常見美食，統統自取無限供應，打破素食餐都得秤斤論兩且昂貴的刻板印象。

圖／摘自Google地圖 網友zoma

雖然隨著各項成本上漲，但餐費也僅小漲10元來到130元，饕客們仍甘願排隊，用新台幣支持。而店家的餐點都不馬虎，多樣原型菜、手工菜都色香味俱全，有老顧客表示餐點精緻，根本是「高級餐廳等級」。在台北只要花百元出頭就能嘗到這麼多款素食菜品，令每個到訪過的人都大讚「太佛了」。

圖／摘自Google地圖 網友zoma

此外，店家也提供愛心便當，盡一己之力幫助有需要的人，真的是名副其實的佛心店家。雖然是吃到飽，但還是建議食客們吃多少拿多少，切勿浪費食物喔！素食控記得先筆記、安排時間朝聖一波啦！

圖／摘自Google地圖 網友YenChiang Lin

全家福素食

地址：台北市北投區石牌路一段166巷112號

營業時間：10:00–13:30、16:00–19:30（週日公休）