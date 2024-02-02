平價火鍋吃到飽推薦！7家台中CP值超高店家，泰式酸辣、川式麻辣、養身藥膳，今年冬天你想選哪一種？

RG小編帶你探索CP值高的台中美食！台中一直都是餐飲業的一級戰區，尤其是吃到飽餐廳更是競爭激烈。強調頂級食材或浮誇系的吃到飽價格也跟著水漲船高。最近冷氣團頻頻來襲，寒冷的天氣裡來個熱騰騰的火鍋真是太幸福了，今天為您特搜了台中好吃又CP值超高的火鍋吃到飽，就讓美味的食材和熱氣裊裊的火鍋，陪伴你度過寒冷的冬日吧～

台中美食｜台中平價火鍋吃到飽推薦

花樣夯夯鍋

一開店就爆紅到上新聞，花漾夯夯鍋絕對是台中最划算的吃到飽。火鍋吃到飽午餐只要229起，晚餐及假日則是289起。想要吃多一點種類的肉就選499，享受各種肉盤無限續，兩人同行還可加1元多送一盤燒肉。自助吧有梅干肉片、刈包、麻辣鴨血豆腐、飲料、甜點通通無限享用，比外面單點小火鍋還要便宜，而且用餐空間寬敞舒適，CP值超級高！

圖片來源 / IG@v56531

店家地址：台中市北區健行路556號

連絡電話：04–2201–0707

營業時間：11：30–21：30

大喜鍋-青海店

大喜鍋-青海店鴛鴦火鍋吃到飽，平日中午290元，假日全天也只要330，而且不用再加收一成服務費。湯底有六種風味可以選擇，可選用2種湯頭，平價就能享受無限量供應現切肉片、50種以上鍋物好料、各類熟食、飲料、冰品、點心水果盡情吃到飽。空間十分寬敞，用餐舒適自在沒有壓迫感，非常適合家庭聚餐或朋友歡聚。

圖片來源 / IG@dora06110611

圖片來源 / IG@dora06110611

店家地址：台中市西屯區青海路二段207-18 B1

連絡電話：04–2452–1008

營業時間：11：00–21：00

十二段鍋物堂健行店

從彰化起家的十二段鍋物堂，日式禪風用餐環境，座位採半開放式包廂，菜單選擇超豐富，精選十種經典湯底，兼具美味和養身。個人鍋物398起就吃得到，雙人豪華套餐也非常超值，多達40道的野菜放題自助吧。火鍋料、霜淇淋、飲料以及泰國明果、北海道Niseko品牌冰淇淋也都無限享用，而且營業到凌晨4點，就算大半夜嘴饞也沒問題。

圖片來源 / IG@shiny_flower2020

圖片來源 / IG@bigstomach_diary

店家地址：台中市西區健行路1037號1樓

連絡電話：04-2323-3236

營業時間：11：00–04：00

鬥牛士二鍋台中新時代店

台中人氣壽喜燒吃到飽鬥牛士二鍋，平日午餐368就有6種肉品無限供應，假日及晚餐分成：398元/8種；498元/11種；598元/14種，3種價位可以挑選。自助吧有蔬菜、火鍋料、熟食、炸物、甜點及飲料可以無限取用。常在IG被洗版的隱藏版大仙肉盤，需要提前一天電話預訂且4人以上同行，在訂位時講出通關密語：鬥牛士二鍋好好吃喔，每日限量五盤，訂完就沒囉！

圖片來源 / IG@鬥牛士二鍋

店家地址：台中市東區復興路四段186號11樓(大魯閣新時代購物中心)

連絡電話：04-2222-6286

營業時間：11：00–22：00

藍象廷泰鍋

藍象廷泰鍋是比較少見的泰式火鍋吃到飽，榮獲泰國官方認證泰精選餐廳。鍋物均為鴛鴦鍋，可以任選2種湯底，像是泰式酸辣、綠咖哩都是人氣推薦。自助吧區菜色種類多元豐盛，還有泰式醬料、泰式米粉、打拋豬飯可選擇，甜點則是摩摩喳喳自由搭配、泰奶等飲料，還可以百元加點就可吃到清蒸檸檬魚、月亮蝦餅、椒麻雞等泰式功夫菜。喜愛泰式料理的人，一定不能錯過。

圖片來源 / IG@leslie.gourmet

圖片來源 / IG@rachel_eat_play

店家地址：台中市東區復興路四段186號11樓(大魯閣新時代購物中心)

連絡電話：04-2222-5859

營業時間：11：00-21：30

森釧鍋物

Google評分高達5顆星的森釧鍋物，裝潢新潮明亮，320元起就能享用野菜放題自助吧，還免收一成服務費。與霧峰在地小農合作，蔬菜每日新鮮直送，熟食區古早味滷肉、日式咖哩、麻辣鴨血、品牌飲料無限暢飲，CP值粉高。隱藏美食炸甜不辣一定要點，小編大推純麻油燒酒烏骨雞鍋，寒冷的天氣來一碗湯，暖心又暖身。

圖片來源 / IG@yonalife222

圖片來源 / IG@yonalife222

店家地址：台中市霧峰區振德街16號

連絡電話：04-2333-0168

營業時間：11：30-22：00

陳師傅麻辣火鍋

台中吃到飽老店陳師傅麻辣火鍋，主打麻辣鍋、酸菜白肉鍋吃到飽，無限暢享的肉品海鮮和少見的特色食材擄獲許多饕客的芳心。麻辣湯底香辣過癮煮什麼都入味；酸菜白肉溫潤甘醇恰到好處的酸度。搭配陳師傅的獨門秘製蘸醬更是驚喜對味！加入蒜花、香菜、醋、香油最後打入雞蛋，酸溜爽口自帶清香，剛好中和麻辣鍋的濃膩，完全是老饕最愛。

圖片來源 / IG@leslie.gourmet

圖片來源 / IG@leslie.gourmet

營業時間：周一到周六、週日11:30–02:00

店家地址：台中市北區五權路286號

連絡電話：04-2201-5537

營業時間：11：30–02：00

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