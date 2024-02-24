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全台唯一法式甜點吃到飽！90分鐘免600元抹茶千層、檸檬塔與泡芙10種統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自芙甜法式點心坊臉書與Instagram粉專
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號稱「全台唯一法式甜點吃到飽的芙甜法式點心坊，有超過10種的各式甜點統統爽吃，成人每人僅540元，還可以選100元飲品一杯，cp值太高一定要吃看看。

圖／取自芙甜法式點心坊臉書與Instagram粉專
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根據官方說明成人每人540元，外加一成服務費，就可以享有90分鐘的甜點品嘗時段，以及120分鐘的用餐時間（客滿時）；若身高115至139的孩童更可以享有半價優惠。

圖／取自芙甜法式點心坊臉書與Instagram粉專
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至於每日供應甜點不固定，主要會是以現場製作的為主，不過過去有許多網友分享至少吃得到10種以上，包含覆盆子優格、香草聖多諾黑、抹茶千層、水果千層、蛋糕捲、馬斯卡邦、修女泡芙鐵觀音茶塔、巧克力塔、檸檬塔，小蒙布朗甚至蛋黃酥等。

圖／取自芙甜法式點心坊臉書與Instagram粉專
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值得一提的是，為避免造成浪費一次可以拿取1到2樣甜點，吃完再拿務必不要浪費食物喔。

芙甜法式點心坊

地址：嘉義市東區民權路220號

圖／取自芙甜法式點心坊臉書與Instagram粉專
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