聽新聞
test
0:00 / 0:00
必勝客炸裂新口味！ 元宵限定推「爆米香跳跳糖比薩」 南高屏獨享「加糖放大版」只怕你不夠甜
必勝客創意無極限！ 這回在元宵節再出奇招，明(24日)將推出以超應景的元宵節「鹽水蜂炮」作為靈感的全新「爆米香跳跳糖比薩」，號稱口感比鹽水蜂炮更炸裂，更特別在台南、高雄與屏東地區，加碼推「加糖放大版」，就怕你覺得不夠甜。
必勝客新品有滿滿的回憶殺，復刻台灣古早味全新推出「爆米香跳跳糖比薩」，以台味點心「米香」製成脆餅基底，撒上小時候最愛的葡萄果香跳跳糖，再配上超醇厚濃郁的吉比花生醬、花果香的粉紅玫瑰粉、天然酸甜果乾及薄脆餅皮，層層堆疊成為最應景的「粉紅蜂炮」比薩。
「爆米香跳跳糖比薩」將於2/24正式開賣，2/26前開放PK雙饗卡APP會員獨家搶訂，2/27起則開放全通路購買。更加碼推出南高屏地區「加糖放大版」！於PK APP上單點「爆米香跳跳糖比薩」，限量多送一包跳跳糖，想要多甜自己控制。此外，「爆米香跳跳糖比薩」搭配６顆麻糬QQ球組合價只要399元，限時限量售完為止。
達美樂2024粉絲大回饋，即起至3/17，精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，最高現省460元，而且不分平假日都可享優惠，口味可選2款夏威夷披薩(超級夏威夷，夏威夷)2款蔬食/素食披薩(白醬彩蔬，青花彩蔬)，還有經典的加州BBQ雞肉跟達美樂獨家的超值四喜披薩。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言