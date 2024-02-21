冰控快追！ 「COLD STONE」買1送1　「哈根達斯」婦女節單球冰淇淋38元、加38元多一件

把握近日偽炎夏的機會來吃冰！ 最新冰品優惠「COLD STONE酷聖石」買一送一開吃；Häagen-Dazs哈根達斯推婦女節優惠，還有「冰淇淋38折、冰淇淋38元」三大優惠好康，把握婦女節優惠約媽媽、女性朋友一起品嚐！

COLD STONE「濃情美莓」、「蘋果脆脆」冰淇淋。圖／COLD STONE提供

COLD STONE酷聖石自即日起至2/22連續推出中杯以上冰淇淋買一送一，所有口味任君挑選，季節口味「濃情美莓」、「蘋果脆脆」則是販售倒數計時。提醒大家，活動不含脆餅、桶裝；價低者為加購品項。

「酷聖石」限時買1送1優惠。圖／COLD STONE提供

圖／Häagen-Dazs哈根達斯提供

迎接38婦女節，Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫，期望提升職場性別平權，最新推出「我們挺 Women」優惠套組主題包裝，共有香草及草莓兩款熱銷口味，即日起於全台 7-ELEVEN、全家便利商店、全聯、各大超市與量販店限量販售，每組3入迷你杯「下殺38折」，限量優惠239元，且隨盒內贈一張 Häagen-Dazs 門市消費200元抵用券，並且每銷售一盒將捐出新台幣10元，用於推動及倡導性別平權相關公益合作活動。

圖／Häagen-Dazs哈根達斯提供

自2/23至3/10止，凡至 Häagen-Dazs 門市消費外帶3球冰淇淋或盒裝品脫，即享「加38元多一件」好康優惠；更於3/8國際婦女節當日，加碼Häagen-Dazs會員，可享外帶「單球冰淇淋38元」優惠，當日加入的新會員可同享優惠，每人限購一球。