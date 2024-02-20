超商禮盒大清倉！ 7-ELEVEN出現「超佛斷頭價」 內行人曝光打折玄機

春節連假一過，超商、賣場的「新年禮盒」紛紛祭出折扣優惠，除了先前曾介紹過全家便利商店禮盒以69折優惠開跑，全聯出現禮盒降價促銷100元之外，近來7-ELEVEN也出現以「5折」優惠出清，更有民眾於臉書社團分享，發現高雄一間7-ELEVEN以「三折大拍賣」出清，幾乎不到半小時禮盒就被秒殺！

7-ELEVEN春節禮盒延續每年最夯的肖像話題商機。圖／7-ELEVEN提供

有民眾在「7-11全家 各超商新品資訊共享」臉書社團貼文，在高雄遇見超佛的7-ELEVEN，擺滿的禮盒專區，有各式的餅乾及糖果禮盒，甚至連超人力霸王也包含在內，並且以「三折大拍賣」斷頭價出清，不過這並非每間店都有同樣的優惠，目前看見多數網友分享的7-ELEVEN禮盒出清價，仍以「5折」優惠居多。

圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團

網友看見出現如此佛心的優惠消息，紛紛驚呼表示「超人力霸王3折佛到爆」、「為什麼我家附近這間還在2件95折」，甚至出現直接求問代購的可能性。而對於店家祭出破盤出清價格，背後玄機其實暗藏心酸，內行人指出「佛心店長賠本大拍賣」、「這是店長自行吸收」、「這感覺是店長自己吸收，把空間讓出來的活動，過年賣不掉，後面更難賣」。