神秘度爆表！全家「3月霜淇淋」再掀熱議 網預測「兩口味」待揭曉

每月話題準時報到！2月進入尾聲，已有不少網友開始討論全家便利商店3月「新口味霜淇淋」，根據往年情況有人推斷可能是「抹茶季」，但也有網友從全家近期新推出的甜品口味推測，有可能和7-ELEVEN的橘子口味霜淇淋撞款。

去年3月，全家「春日抹茶霜淇淋」回歸開賣，網友以此推測新口味。圖／全家便利商店提供

有網友在臉書發問，通常這個節點都會有全家新一檔霜淇淋的資訊流出，但至目前尚無確切消息引發網友討論。有人參照往年推測，全家3月霜淇淋可能是「抹茶口味」，但也有網友看到全家新品麵包中出現「柑橘」，因此猜想是否會推出「柑橘風味」霜淇淋。

全家新品麵包「柑橘乳酪巧克力貝果」於2/21正式開賣。圖／好丘粉專

7-ELEVEN霜淇淋販售門市推出「鈔桔綠HIGH不知火橘」口味。圖／7-ELEVEN提供

此外，也有人詢問全家店員，但仍透不出一點風聲，格外為3月的霜淇淋口味覆上一層神秘面紗，也更激發了粉絲們的好奇心與期待。