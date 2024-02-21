神秘度爆表！全家「3月霜淇淋」再掀熱議 網預測「兩口味」待揭曉
每月話題準時報到！2月進入尾聲，已有不少網友開始討論全家便利商店3月「新口味霜淇淋」，根據往年情況有人推斷可能是「抹茶季」，但也有網友從全家近期新推出的甜品口味推測，有可能和7-ELEVEN的橘子口味霜淇淋撞款。
有網友在臉書發問，通常這個節點都會有全家新一檔霜淇淋的資訊流出，但至目前尚無確切消息引發網友討論。有人參照往年推測，全家3月霜淇淋可能是「抹茶口味」，但也有網友看到全家新品麵包中出現「柑橘」，因此猜想是否會推出「柑橘風味」霜淇淋。
此外，也有人詢問全家店員，但仍透不出一點風聲，格外為3月的霜淇淋口味覆上一層神秘面紗，也更激發了粉絲們的好奇心與期待。
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