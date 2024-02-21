快訊

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還衛福部1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

球王沒誠意？ 陸球迷質疑「梅西道歉影片用AI造假」

神秘度爆表！全家「3月霜淇淋」再掀熱議 網預測「兩口味」待揭曉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

每月話題準時報到！2月進入尾聲，已有不少網友開始討論全家便利商店3月「新口味霜淇淋」，根據往年情況有人推斷可能是「抹茶季」，但也有網友從全家近期新推出的甜品口味推測，有可能和7-ELEVEN的橘子口味霜淇淋撞款。

去年3月，全家「春日抹茶霜淇淋」回歸開賣，網友以此推測新口味。圖／全家便利商店提供
去年3月，全家「春日抹茶霜淇淋」回歸開賣，網友以此推測新口味。圖／全家便利商店提供

有網友在臉書發問，通常這個節點都會有全家新一檔霜淇淋的資訊流出，但至目前尚無確切消息引發網友討論。有人參照往年推測，全家3月霜淇淋可能是「抹茶口味」，但也有網友看到全家新品麵包中出現「柑橘」，因此猜想是否會推出「柑橘風味」霜淇淋。

全家新品麵包「柑橘乳酪巧克力貝果」於2/21正式開賣。圖／好丘粉專
全家新品麵包「柑橘乳酪巧克力貝果」於2/21正式開賣。圖／好丘粉專

7-ELEVEN霜淇淋販售門市推出「鈔桔綠HIGH不知火橘」口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN霜淇淋販售門市推出「鈔桔綠HIGH不知火橘」口味。圖／7-ELEVEN提供

此外，也有人詢問全家店員，但仍透不出一點風聲，格外為3月的霜淇淋口味覆上一層神秘面紗，也更激發了粉絲們的好奇心與期待。

左為全家曾推出的柑橘系列霜淇淋，右為抹茶系列。圖／摘自全家Fami!ce官網
左為全家曾推出的柑橘系列霜淇淋，右為抹茶系列。圖／摘自全家Fami!ce官網

編輯推薦

7-ELEVEN 全家便利商店 抹茶 甜品 霜淇淋 麵包

相關新聞

「一沐日」台北公館館開幕了！首選「逮丸奶茶」與「粉粿黑糖奶茶」

「一沐日」創立超過十年，至今目前已擁有56家分店，每每推出新品，注重台灣特色的茶品和配料都會造成話題討論，日前台北公館店最新門市也已開始試營運囉快衝！

好喝一直喝！《楓之谷M x 水巷茶弄》聯名將啟動 喝指定飲品集點兌換限定道具周邊

好喝一直喝！《楓之谷M x 水巷茶弄》聯名將啟動 喝指定飲品集點兌換限定道具周邊

冰控快追！ 「COLD STONE」買1送1　「哈根達斯」婦女節單球冰淇淋38元、加38元多一件

冰控快追！ 「COLD STONE」買1送1　「哈根達斯」婦女節單球冰淇淋38元、加38元多一件

神秘度爆表！全家「3月霜淇淋」再掀熱議 網預測「兩口味」待揭曉

每月話題準時報到！2月進入尾聲，已有不少網友開始討論全家便利商店3月「新口味霜淇淋」，根據往年情況有人推斷...

只剩2天！超人氣名攤「拔絲小湯圓」限定開賣 只有這三個夜市吃得到

本週六(24)就是元宵節，已經想好吃什麼口味的元宵了嗎？除了花生、芝麻包餡湯圓、鹹湯圓等常見好味外，傳承第三代的「陳家阿嬤拔絲地瓜」更創意推出「拔絲小湯圓」，喜慶必備...

京都舞技「Yojiya Cafe 」推4款草莓甜點1次看！首推可麗餅與聖代

京都的「Yojiya Cafe 」是受到日本女性普遍歡迎咖啡廳，近日推出了一系列夢幻的草莓季甜點，以應景草莓盛產季節。這些甜點造型鮮豔精緻，絕對會讓愛不釋手，過去也吸引了許多女性遊客前來打卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。