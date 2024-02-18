抹茶控要吃爆！「星巴克抹茶季」攜5款抹味美食首登場 加碼推「草莓大福組、櫻花新裝蛋糕」 飲品買1送1、第2杯半價接著喝
抹茶控衝星巴克！星巴克除了初春新飲品「蜜桃百香抹茶那堤」及「蜜桃百香奶霜星冰樂」將於2/22上市外，首次打造「星巴克抹茶季」，推出各式甜點、麵包和生義大利麵等抹味新美食，絕對是抹茶控今年春天必嘗首選。
星巴克於2024春日首度推出「抹茶季」，選用日本抹茶粉特製甜點、麵包及生義大利麵等抹茶系輕食，主推「抹茶紅豆生乳捲」吃得到鬆軟抹茶戚風蛋糕、抹茶生乳餡和紅豆鮮奶油，苦甜滋味交織打造滿滿日式風味；小點「抹茶可麗露」加入宇治抹茶粉的可麗露本體中擠入香濃抹茶奶餡，搭配外皮焦糖風味讓人一口接一口；「抹茶奶酥吐司」擁有熊熊造型吐司外型超可愛，香濃日本抹茶與奶酥結合，抹茶控千萬別錯過。
而暢銷輕食「生義大利麵」部分也同步加入抹茶主題，新口味「乳酪培根抹茶生義大利麵」主打Q彈抹茶風味麵體，與奶油白醬、蛋黃醬醬汁結合，搭配多樣蔬菜及厚切培根，最後放上莫札瑞拉起司球，抹茶味不僅不衝突，更能吃出濃郁不膩口的獨特滋味。
除了星巴克抹茶季，延續草莓季商品，星巴克加碼再推「草莓大福組」，紅豆沙包裹酸甜新鮮草莓，重現日式傳統經典小點。另有換上櫻花包裝的「長條草莓蜂蜜蛋糕」、「焦糖蘋果年輪蛋糕」更應景，送禮自用兩相宜。
此外，星巴克春季限定外帶杯也將於2/22起登場，只要點購大杯以上冰熱飲品即可獲得。2/19更有「指定品項好友分享日」，上午11點至晚間8點，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料享買一送一（包含特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤）；而在2/20則有「第二杯半價」優惠，開喝新品前不妨來點經典不敗飲品過過癮吧！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言