全品項任你選！路易莎咖啡「第二杯半價」這9天開跑 加碼三月「寄杯享85折」上班族要筆記

開工咖啡喝起來！連鎖平價咖啡廳「路易莎咖啡」迎接開工祭出9日限定「第二杯半價」，並加碼三月寄杯優惠，療癒收假症候群，喝咖啡提神醒腦開啟活力每一天！

圖／路易莎咖啡提供

深受消費者喜愛的平價咖啡店「路易莎咖啡」推出限定9天的「第二杯半價」開工優惠，有別於其他業者，該優惠將於2/19開跑！2/19至2/28期間的每週一、二、三，全時段到路易莎各門市點購「全系列飲品」可享第二杯半價優惠（不含手沖、超越精品咖啡），奶茶、咖啡等多款飲品任你選。

路易莎2/19至2/28每週一、二、三慶開工，全時段全飲品第二杯半價。圖／路易莎咖啡提供

不僅如此，路易莎更加碼三天祭出「寄杯優惠」，3/4至3/6連續三日間，同品項同規格飲品「寄5杯享85折」，以5杯為一組，不限購買組數。值得注意的是，寄杯限原店兌換，兌換期限至6月底，可包含手沖、但不包含超越精品。

圖／路易莎咖啡提供

路易莎咖啡 開工優惠資訊

【第二杯半價】2/19～2/28期間的每週一、二、三，到路易莎各門市點購「全系列飲品」可享第二杯半價優惠（不含手沖、超越精品咖啡）

【寄杯優惠】3/4～3/6，同品項同規格飲品「寄5杯享85折」，寄杯限原店兌換，兌換期限至6月底