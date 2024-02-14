用飲料療癒你！開工「咖啡手搖優惠包」 星巴克買1送1領軍10up飲品優惠超好康
情人節、開工日咖啡手搖懶人包！除了星巴克買一送一不缺席外，各大超人氣手搖品牌也接連祭出飲品優惠，買一送一、兩杯組合優惠都有。不論是今天情人節一人一杯甜蜜蜜，還是開工揪同事優惠喝都沒問題！
⬤ 星巴克
2/15營業時間至晚間8點，到星巴克各門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致飲料享買一送一。
優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
⬤ 西雅圖咖啡
2/14、2/15兩日限定，活動當日上午7點至晚間8點可享「全飲品第二杯半價」。另有現場門市寄杯同品項買二送一優惠，飲品有上班族最愛的美式咖啡、拿鐵。
⬤ cama café
2/15至3/16，於cama café門市購買cama經典美式咖啡（容量、冰熱不限）即贈白蘭氏雙認證鷄精41ml乙瓶，數量有限、送完為止。
⬤ 85℃
今(14)日85℃推出「紅茶拿鐵、慢熟奶茶」大杯買二送一好康；另有指定切片蛋糕搭配50元指定飲品組合優惠價只要99元，情人節、收假前來套甜甜下午茶正剛好。
⬤ COMEBUY
2/15及2/16連續兩天，使用外送平台UberEats點購COMEBUY「玉荷冰綠、招牌奶茶」可享買一送一，每款飲品至多買3送3。
⬤ CoCo都可
2/14都可好友日推出「巧戀莓果(大)」兩杯99元組合優惠，記得先到CoCo都可LINE帳號領券。在情人節開喝酸甜中帶有微苦可可香的飲料超應景。
⬤ 康青龍
2/15使用龍來訂點購康青龍「青龍茶王」即享買一送一。此外，2/16至2/29則加碼再推單筆消費滿299元現折50的優惠活動。
⬤ Mr.Wish
即日起至2/27，於外送平台Uber Eats點購Mr.Wish消費滿214元，即可獲贈人氣飲品「蜜桃紅茶」一杯。
⬤ TEA TOP
TEA TOP第一味新春新品「竹香白柚飲（櫻花寒天）」即日起至2/15「中杯免費升級大杯」。
⬤ 七盞茶
連鎖手搖「七盞茶」於2/15開工當日祭出「七盞茗茶系列」買1送1，碧玉幽蘭、日夏紅茶、芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、七盞紅萃和山萃烏龍等清香純茶統統有。
⬤ 蔦日子
今(14)日到蔦日子門店購買「西柚芝士蜜朵朵」可享第二杯8折，限30組。2/15開工日則推出蔦口令#1111的「舊愛蔦紅北島白玉」同品項第二杯5折優惠。
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