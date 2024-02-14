開工不憂鬱！晶華「栢麗廳自助晚晚餐」買1送1限時快閃 加碼住房優惠最低2.5折超殺
開工快閃買一送一！即將收假，台北晶華酒店特別祭出「買一送一」優惠，除了各式麵食冷凍包外，大家最愛的「栢麗廳自助晚晚餐」也買一送一，限時開搶為大家趕跑憂鬱。
迎來農曆年後開工，台北晶華酒店於「晶華美食到你家」平台推出「好運龍來！開工快閃」優惠活動，2/14中午12點至2/15晚間6點，限時30小時祭出超人氣「晶華牛小排麵」、「剝皮辣椒雞湯麵」及「海鮮叻沙麵」冷凍包買一送一，平均每盒只要280，就能輕鬆在家美味開吃；而最受消費者喜愛的「栢麗廳自助晚晚餐」更是優惠必搶，同樣買一送一超好康。
值得注意的是，「栢麗廳自助晚晚餐」為週一至四晚間8點後入場之場次，買一送一後每人1,008元即可享用各式鮮美生魚片、握壽司及現切爐烤牛排等多達上百道晚餐餐期的豐富菜品。
此外，住房部分另有一泊二食「新春美食假期」，以及4人同行的「闔家出遊趣」，每房8,888元起，最低2.5折。設好鬧鐘，準備優惠搶起來。
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