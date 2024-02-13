價格、味道都在線！精選「台北6間排隊銅板美食」超懂吃 內行人口袋名單大揭密
銅板價也懂吃！近年來物價漲不停，挖掘各地銅板美食成了不少人的小確幸，udn小編特此找了「台北6間排隊銅板美食」，從米粉湯、割包到客家麻糬，鹹甜都有，還有甜不辣、韭菜盒等道地台味小吃，不僅暖胃又暖心，各個都是高CP值代表。
⬤ 不老客家傳統麻糬
位於捷運行天宮站附近的排隊名攤「不老客家傳統麻糬」，專賣Q彈且不黏牙的好吃麻糬，一顆12元，一盒六顆70元，芋頭、花生口味都受到饕客喜愛與推薦。期間限定50元「草莓大福」，銅板價就能吃到大顆草莓及清甜紅豆餡，買過的人都讚「CP值高」、「還會回訪」。
地址：台北市中山區松江路297巷
營業時間：11:00-18:00（週日公休）
⬤ 阿仁福州包
「阿仁福州包」隱身北車補習街，是不少學生及在地人的口袋美食，6個30元，也有小盒、中盒及大盒可選，價格更實惠。大小適中的福州包香噴噴起鍋，底部脆皮口感帶有焦香，讓人一口接一口，肉餡汁多、調味恰到好處，網友分享「買一份小份的就很有飽足感了」。
地址：台北市中正區南陽街5號
營業時間：週一至五11:00-21:00、週六日8:00-21:00
⬤ 莊家蔥油餅韭菜盒
時常大排長龍的小吃攤「莊家蔥油餅韭菜盒」份量足，韭菜盒一個40元，表皮酥脆、韭菜量霸氣，油炸卻不膩。還有許多人推薦「蔥油餅加蛋」，當點心吃超幸福。雖然排隊要等，但店家出餐快不用擔心久候，網友留言「是老爸指名的小攤」、「很好吃的小吃」。
地址：台北市文山區景中街30巷
營業時間：15:30-21:00
⬤ 阿來甜不辣
「阿來甜不辣」靠近捷運後山埤站，一碗吃得到長條及圓片甜不辣、小貢丸、油豆腐及米血等經典好料，有不愛的料也可以更換，湯頭好喝不膩，內用可再加湯暖胃，搭配獨門醬料混著喝味道也很讚，雖然有調漲但仍有忠實饕客表示「列為心中第一名」、「份量很充足」。
地址：台北市南港區同德路45號
營業時間：10:00-19:30（週日公休）
⬤ 藍家割包
台北出名的「藍家割包」給饕客的印象總是在排隊，割包可依喜好選擇肉的肥瘦，搭配靈魂配料香菜及花生粉，熱熱吃超暖心，也有老饕推薦「玉米排骨湯」，湯頭喝得到玉米的甜，排骨燉得軟嫩，割包加湯品一整個大絕配。
地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號
營業時間：11:00-23:00（週一公休）
⬤ 黃媽媽米粉湯
「黃媽媽米粉湯」在東門市場擁有超高人氣，在地飄香數十年，純樸簡單的台灣美食米粉湯，搭配老饕推薦嘴邊肉、豬皮、油豆腐等小菜更夠味，吃過都讚「道地的古早味」，也是不少人從小吃到大的傳統好滋味。
地址：台北市中正區信義路二段87號
營業時間：7:00-15:00（週一公休）
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