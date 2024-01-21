台中總站夜市8大必吃美味推薦！鹹香甜辣通通有，還有絕不能錯過的台中最強超人氣小吃

和RG小編一起來看看絕不能錯過的台中美食 – 總站夜市8大必吃美味！今年榮獲「優良四星市集」殊榮的台中北屯總站夜市，鄰近捷運舊社站與捷運北屯總站，搭乘大眾運輸工具十分方便。佔地1800坪，現場逾 200個攤位，好吃、好玩的通通有，而且重複性不高。還有超吸睛的手繪紅色貨櫃屋打造「五星級友善廁所」，設有無障礙廁所、小孩的洗手台及尿布台，充分照顧到各種消費族群，立志成為全台最乾淨的夜市。5/1 起改為每週一、三、五、六、日營業，無論是在地人或是想到台中遊玩的旅客，都是必訪的優質夜市！從10/26-12/26配合台中購物節「就是愛購物 天天都有獎」消費金額享登錄「五倍」計，一起來把台中購物節大獎抽回家！

台中美食：台中總站夜市必吃推薦

日好食事 雞蛋糕

日好食事雞蛋糕，外表是可愛的不倒翁造型，獨創氣密式麵糊，完整保留新鮮雞蛋的營養，無油、無泡打粉、無香料，吃起來不會脹氣的雞蛋糕，簡單，也可以很不一樣！口味選擇很多，包括原味、乳酪、巧克力、鮮奶卡士達等。聞著有濃濃的蛋香，烤得酥脆的邊緣，裡面鬆鬆軟軟，雞蛋糕用竹籤串起來，讓人吃的津津有味。

圖片來源 / IG@總站夜市

圖片來源 / IG@日好食事 雞蛋糕

營業時間：18：00-23：30

叔炸甜不辣媽

來自台南人氣小吃叔炸甜不辣媽，主打商品酥炸手工甜不辣條，精選三種魚漿手工製作，炸得酥酥脆脆，吃起來像魚酥的口感，完全顛覆你對尋常甜不辣的印象。另一個人氣商品香豬無骨肉，嚴選國產豬肉以香蒜料醃製而成,肉質扎實多汁。口味超多樣任你自由搭配，主要分為三大系列，經典撒粉、特製醬汁、炙燒特典，保證一口接著一口，非常涮嘴。

圖片來源 / IG@叔炸甜不辣媽

圖片來源 / IG@叔炸甜不辣媽

店家地址：好市多北屯二店旁

連絡電話：0962-012-789

營業時間：17：00-23：30

老鐵麻辣串

正宗四川的麻辣與香辣，老闆親自熬煮的川味辣椒油和特製撒料，老鐵麻辣串讓人一秒來到四川。有沒有香菜控的朋友，人氣NO1香菜牛肉串，絕對要嘗試一下，超級對味，牛肉丸、土豆片、櫛瓜也都是小編大推。串串們會先用麻辣湯煮過，再淋上自己調製的秘方辣油，最後撒上滿滿的特製灑料，夠麻夠辣不死鹹，非常下酒。

圖片來源 / IG@老鐵麻辣串

店家地址：總站夜市第一排

營業時間：17：30-23：30

福江記-粵式無骨咕咾肉

福江記-粵式無骨咕咾肉，老闆是道地香港人，正宗粵式好滋味。原料堅持使用每日採買的台灣溫體豬，絕不使用回鍋油，薄皮現炸成酥肉原塊，由大廚研發的三款獨門醬料+滿杯蔬果燴炒而成，外表酥脆肉汁滿滿，入口留香難以忘懷，總站夜市新崛起的熱門攤商，記得一定要來嘗試一下喔～

圖片來源 / IG@福江記-粵式無骨咕咾肉

營業時間：17：30-23：00

台中最強杏鮑菇

台中最強杏鮑菇從這麼狂的名字，就不難想像到底有多好吃了吧！當天早上從新社採摘的新鮮杏鮑菇，浸泡過獨門醬汁後，裹上薄粉下鍋酥炸，一次只炸一份的量，每次起鍋都是最新鮮的美味。金黃酥脆的麵衣上頭灑滿店家特調的胡椒鹽，一口咬開超多汁超好吃。老闆還會免費招待鳳梨冰，真的CP值超高，一週只賣3天賣完就打烊，太晚去可是吃不到喔～

圖片來源 / IG@台中最強杏鮑菇

店家地址：敦富路第一排中段位置

連絡電話：0937-776-111

營業時間：17：00-23：00 （每週五、六、日）

三合院&三合宴-專業冷滷 招牌辣脆腸

三合院-專業冷滷 招牌辣脆腸，是總站夜市的超人氣攤位，經常大排長龍，賣完就提早收工，建議早點去免得錯過熱門品項～祖傳秘方滷製的古早味，以淺滷方式保留新鮮食材原味，吃起來不會太鹹，淋上秘製的家傳銷魂醬，滋味微辣清爽。除了招牌辣脆腸之外，甜不辣、素腰花、小麥捲、米血、小豆干、水晶餃都是人氣必點。

圖片來源 / IG@三合院&三合宴-專業冷滷 招牌辣脆腸

圖片來源 / IG@三合院&三合宴-專業冷滷 招牌辣脆腸

連絡電話：0972-959-543

營業時間：18：00-00：00

灶腳古早味蒜香烏龍豆干

紅色攤位的灶腳古早味蒜香烏龍豆干，有豆干、米血、百頁、豆皮、蘭花干、素腰花，還有各種蔬菜及古早味拌麵、韓式年糕可選擇。烏龍豆干經過長時間熬煮，能聞到淡淡的中藥香氣，氣孔吸附滿滿滷汁，咬下可要小心爆汁。起鍋後淋上滿滿的蒜味醬汁加上青蔥，香味真的太迷人，喜歡吃辣的朋友，店家自製的朝天辣椒香辣夠勁，建議再點個拌麵或年糕，配上湯汁真的是太讚了。

圖片來源 / IG@strawmoon

圖片來源 / IG@strawmoon

店家地址：靠近舊社站的出入口進入左轉

連絡電話：0985-933-414

營業時間：17：30-23：00

波波食堂 Bubble House雞蛋仔專賣

波波食堂 Bubble House雞蛋仔專賣，基底主要有原味、巧克力、抹茶三種口味，可以搭配自己喜歡的餡料或淋醬來做變化。更厲害的是創意鹹品~ 把鹹蛋黃、三星蔥跟雙園肉鬆和雞蛋仔結合在一起，口味真的超特別，鹹香味四溢，整個好香好好吃！不定期還有獨家口味推出～真的是怎麼吃都不會膩！

圖片來源 / 波波食堂 Bubble House雞蛋仔專賣FB

圖片來源 / 波波食堂 Bubble House雞蛋仔專賣FB

店家地址：台中市北屯區敦富路與號敦富二街口（機車停車場旁）

連絡電話：04-2207-1627

營業時間：18：00-22：30

台中總站夜市詳細資訊

夜市地址：台中市北屯區敦富路、敦富一街交叉口

營業時間：17：30-00：00 每週一、三、五、六、日營業

台中總站夜市交通資訊

大眾交通運輸

捷運：舊社站 （步行2分鐘）

火車：松竹站（步行12分鐘）

公車：72、77、922號至『捷運北屯總站』（步行5分鐘）

周邊停車場：專屬停車場（敦富一街）、舊社捷運停車場、城市車旅停車場

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