免費足湯攻略！盤點「6處免花錢湯池」 開放時間、停車、交通資訊一次收

免費爽泡足湯攻略來啦！講到公園泡足第一個都會想到湯圍溝！其實還有很多足湯池都免費，這篇詳細介紹開放時間、停車、交通資訊、周邊景點，泡完旁邊還有老街、親子公園、博物館、超美步道喔～

大鵬足湯公園

大鵬足湯公園很新只有一年時間！除了足湯池旁邊還有小販部，可愛的小熊毛巾一條35元，外觀討喜也實用，還能一路騎自行車到老街！大鵬足湯公園在新北萬里區加投路，往金山老街台二線基金公路上，看到台亞加油站就可以準備停車，大鵬公園招牌不是很明顯，建議直接導航才不會開過頭~

地址：新北市萬里區加投路81號

電話：02-4922064

開放時間：週二到週日8:00~21:00

附設停車場：有，免費停車場

周邊景點：金山老街、台電北部展示館

大眾交通：台鐵基隆火車站》公車862大鵬里(大鵬派出所下)》步行約3分鐘。

腹地挺大！左手邊有草皮空地，可以搭帳篷、玩飛盤、踢足球玩樂，現場有洗手間與哺乳室，小販部對面是溫泉泡腳池，半戶外空間很大！就只有這一池！天氣冷很容易就坐滿人，裡面只有一區泡腳，差不多坐個16、18人就滿了，但公園可免費泡腳還是很幸福～

中山溫泉公園

這座中山溫泉公園歷經四年整修！除了有兩座免費足湯，金山停車場、溫泉公園與老街剛好連成一條路線！公園佔地寬敞，有公園綠地造景，結合在地百年特色溫泉，公園重新引入溫泉水，興建兩座溫泉泡腳池，公園免費、停車場收費便宜，平日20元/H(最高50元)、假日30元/H(最高100元)。

地址：新北市金山區溫泉路3號

電話：無

開放時間：8:00～20:00

附設停車場：無，附近金山立體停車場

周邊景點：金山老街

大眾交通：台鐵基隆站下》轉搭基隆客運862公車》金山區公所站下

園區有兩座足湯池，一座早上八點開放到晚上八點，另一座水量不足，目前只開放到下午五點，入池之前要先把雙腳洗淨，洗好就能開始體驗泡足，源泉湧出時是透明無色！溫泉湯裡有鐵離子，與空氣接觸氧化呈現金褐色，所以有黃金湯的美譽！

磺港公共浴室

一年四季全時段開放！磺港公共浴室本在是地人才知道的黃金足湯，現在都變成觀光景點！除了足湯池還有溫泉湯屋，不管平假日都有遊客特地前來，都來了乾脆來趟輕旅行，附近超美燭台雙嶼、磺港漁港拍照..通通玩起來～

地址：新北市金山區磺港路208號

電話：無

開放時間：全時段開放

附設停車場：無，需找臨停

周邊景點：金山老街、獅頭山步道

大眾交通：國光台北總站》金青中心(1815號公車)》金青中心站下車步行約10分鐘。

泡足區有兩池上面有顯示溫度，泡不到幾分鐘就整個暖起來，太舒服囉！

源泉湧出時為透明無色，泉中的鐵離子經接觸空氣氧化後呈金褐色泉質，在日本有「黃金之湯」的美譽，池底會產生鐵離子氧化後的沉積物，池面有礦物離子結合後的漂浮物為自然現象，戶外泡腳池溫泉採流放式，建議將原湯放涼至適溫後再浸泡，健康促進效果更佳。

泉質：含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉 (俗稱：鐵泉-黃金之湯)、pH值：5.8±1

復興公園 免費泡腳池

搭捷運就能到復興公園泡腳！這座公園建立於1978年，佔地約兩萬六千平方公尺，距離捷運站步行約5分鐘，開放式泡腳池空間，三區溫泉泡腳池都是免費，即使連平日也擠滿人，來這泡腳不用怕挨餓無聊，附近有北投市場、溫泉博物館與地熱谷～

地址：台北市北投區中和街

電話：無

開放時間：週二到週日 8:00~18:00

附設停車場：無，附近有收費停車場

周邊景點：地熱谷、北投市場、溫泉博物館

大眾交通：捷運新北投站下》步行約200公尺即可抵達。

旁邊就是孩子最愛公園遊戲區，木造城堡、大白沙坑、盪鞦韆與健身遊戲，大人忙著泡腳、小孩在公園跑跳玩，也很好磨時間～

硫磺谷遊憩區

來硫磺谷遊憩區泡腳還能走步道，步道全長750公尺！有超美夕陽步道、距觀察金棕色岩壁、景觀涼亭、導覽告示牌、瞭望台、賞湖步道，秋冬來還有一整片芒草，特殊地質景觀更是壯觀，四周白煙噴發，好壯觀～

地址：台北市北投區泉源路

電話：0901-413306

開放時間：週二～週日8:00~18:00

附設停車場：有，免費停車場

周邊景點：北投溫泉區

大眾交通：捷運北投站下》轉搭乘公車小7、小9、小26》彌陀寺站下車。

可以先上山運動健行一下再來泡腳，或單純來免費泡泡腳都適合！為了涵蓋地下溫泉水源，泡腳池每天下午五點半，停止注入溫泉水。

泡腳對身體好！一年四季都能來，為了涵蓋地下溫泉水源，泡腳池每天下午五點半，停止注入溫泉水。

下七股野溪溫泉

真的好隱密對我來說已經是秘境，平日竟然還有不少遊客，想體驗先步行公路，接著下山健行10分鐘，就能抵達免費的野溪溫泉，也就是傳說中的牛奶湖溫泉！建議導航到上磺溪停車場，這附設洗手間，停好車換好衣服，就能開始小健行！

地址：山區沒有地址～請導航上磺溪停車場

電話：無

開放時間：24H

附設停車場：上磺溪停車場

周邊景點：無

大眾交通：搭乘公車1717》上磺溪橋下車》步行約1分鐘。

天啊！這溪水超美冰涼到不行！牛奶湯溫泉只是一小區，石頭縫流出來的就是溫泉，伸手去摸好燙手，大自然奇觀真的太有趣了～

沿路登山路線請穿著防滑鞋

雨天路滑＆晚上無燈不適合來

請自備防蚊、水飲

幼童、行動不便長者不適合

泰雅原住民文化產業園區

泰雅原住民文化產業園區假日好熱鬧，根本是小型簡易版的清水地熱，園區除了能體驗溫泉煮蛋、活水泡腳池，親子公園有溜滑梯、滑索和沙坑，不想待戶外也有兩層樓文化館，同樣免費參觀，二樓螢火蟲隧道挺美滴～

地址：苗栗縣泰安鄉46之3號

電話：03-7941805

開放時間：週六、日(國定假日)10:00~16:00

附設停車場：有，停車格有限

周邊景點：洗水坑豆腐街

大眾交通：無，建議自己開車

看著活水溫泉不停湧出，真的好療癒呢！泉溫PH約7.9屬於中性溫泉，露在地表溫度在25度到49度之間，要進入溫泉池前要先沖腳，旁邊有一個沖腳池～

※泡湯開放時間與交通資訊，依照現場為主，有錯誤歡迎來信mail給我～謝謝。

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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