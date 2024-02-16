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補班日「第2杯半價」要喝！星巴克「蜜桃百香抹茶那堤、蜜桃百香奶霜星冰樂」這日開賣、「限定春季外帶杯」同步登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
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星巴克春季新品報到！星巴克帶著初春好滋味邀請顧客共享春日好時光，除了新推「蜜桃百香抹茶那堤、蜜桃百香奶霜星冰樂」外，「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」及「醇濃抹茶燕麥那堤」同步好評回歸，外帶杯也將換上春季限定新裝，打造全新一季的初春粉嫩氣息。

星巴克帶來初春花開綻放的好滋味，於2/22全門市上市「蜜桃百香抹茶那堤」(右)和「蜜桃百香奶霜星冰樂」(左)。圖／星巴克提供
星巴克帶來初春花開綻放的好滋味，於2/22全門市上市「蜜桃百香抹茶那堤」(右)和「蜜桃百香奶霜星冰樂」(左)。圖／星巴克提供

星巴克春季新品「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」將於2/22在全台門市登場，「蜜桃百香抹茶那堤」以醇濃抹茶為底，搭配草莓果醬與蜜桃百香風味醬，再疊加上雲朵冰奶泡及蔓越莓卡士達風味碎粒點綴，繽紛香甜；而「蜜桃百香奶霜星冰樂」則喝得到莓果、蜜桃和柑橘清香，淋上鮮奶油，高顏值飲品嘗鮮必點，星冰樂控都超期待。

本檔期也推薦好評回歸的「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」(左)及抹茶愛好者絕不能錯過的經典飲品「醇濃抹茶燕麥那堤」(右)。圖／星巴克提供
本檔期也推薦好評回歸的「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」(左)及抹茶愛好者絕不能錯過的經典飲品「醇濃抹茶燕麥那堤」(右)。圖／星巴克提供

同檔期還有吃得到Q彈黑糖葛粉的「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」好評回歸，以及抹茶控推薦的經典飲品「醇濃抹茶燕麥那堤」，兩款飲品皆於2/16搶先新品上市。值得一提的是，星巴克黑糖葛粉亦可以20元加價客製，搭配茶那堤或星冰樂等冰飲都很剛好。

迎接春季，星巴克讓門市充滿春季櫻花紛飛的氛圍，將本次外帶杯款打造櫻花結合綠意盎然的設計，2/22起，點購大杯以上冰熱飲品即可獲得限定春季外帶杯款。圖／星巴克提供
迎接春季，星巴克讓門市充滿春季櫻花紛飛的氛圍，將本次外帶杯款打造櫻花結合綠意盎然的設計，2/22起，點購大杯以上冰熱飲品即可獲得限定春季外帶杯款。圖／星巴克提供

除了新飲品外，星巴克特別打造新款外帶杯，2/22起，只要點購大杯以上杯熱飲品即可擁有「限定春季外帶杯」，嫩綠和粉紅撞色搭配顏質飆高，開喝前手機先拍。此外，檔期特選豆、櫻花季粉紅系列商品也同樣主打春日粉櫻風，讓整個初春氣息席捲星巴克的每個角落。

圖／星巴克提供
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而在優惠部分，星巴克將於今年唯一的補班日2/17推出「第二杯半價」，活動當日購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料享第二杯半價優惠，讓你補班日不孤單也不憂鬱。另外，2/20至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料，亦可享「第二杯半價」優惠。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

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外帶 奶霜 抹茶 星冰樂 星巴克

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