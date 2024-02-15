庫洛迷被燒到了！7-11《庫洛魔法使》周邊新登場 超可愛「小可存錢筒、水晶燈」一定要收藏

小七又來喊你剁手手了！7-ELEVEN正版周邊再一波，滿滿回憶的少女卡通《庫洛魔法使》變身各式周邊商品新登場，有造型杯套、存錢筒、水晶燈等實用好物，統統印上《庫洛魔法使》收藏值加倍，粉絲們看一眼就被燒到啦！

圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN最新推出經典少女卡通《庫洛魔法使》周邊商品，包含立體公仔造型三色筆、皮革/絨毛筆記本等實用文具，還有化妝包、蝴蝶結款/小可立體杯套、瓷盤及雨傘等療癒好物，其中的「小可造型存錢筒」更是引發粉絲尖叫，直呼「超可愛」一定要收藏起來，而「小可水晶燈」擁有精緻圖案雕刻，搭配USB插頭超方便，是不少人看到都搶著要入手的周邊之一。

圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供

許多網友看到這麼多周邊都坦言有被燒到，還有人幽默留言「小可來搶壓歲錢了」。7-ELEVEN《庫洛魔法使》周邊商品自2/7起於ibon開始預購，庫洛迷們現在就衝小七啦。

圖／7-ELEVEN提供