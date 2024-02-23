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元宵節揪團開喝！ 4大手搖「飲料優惠+買一送一」 加碼迷客夏茶拿鐵只要29元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

元宵節手搖控們開喝囉！盤點近期4間人氣手搖飲料優惠，康青龍2大點餐平台同步祭出買一送一、珍煮丹也有「黑糖草莓鮮奶」買一送一、Mr.Wish滿額就送蜜桃紅茶，加碼迷客夏在228期間也推出人氣茶拿鐵只要29元爽喝別錯過了！

●康青龍

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

迎接元宵節，康青龍祭出「元宵雙好康」優惠，即日起至2/25，透過龍來訂線上領券點餐，即可享有大杯「芋圓茉莉鮮奶綠」買一送一優惠，限定2張優惠券，每人限領1次；另外，即日起至2/27，於Uber Eats外送平台訂購2款指定飲品「御香鐵觀音」「碧玉茉莉綠茶」，可享買一送一，Uber One會員消費滿額再享85折。

●珍煮丹

黑糖草莓鮮奶。圖／珍煮丹提供
黑糖草莓鮮奶。圖／珍煮丹提供

珍煮丹即日起至2/27，於Uber Eats外送平台​點購中杯「黑糖草莓鮮奶」期間限定飲品，​即享買一送一優惠，單筆最多買5送5，一次喝得到醇厚奶香、草莓口感與黑糖香氣3種層次。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish即日起至2/27，於Uber Eats外送平台有滿額送飲料好康，只要消費滿214元，即可免費獲得Mr.Wish人氣飲品「蜜桃紅茶」1杯！

●迷客夏

香緹紅茶拿鐵。圖／迷客夏提供
香緹紅茶拿鐵。圖／迷客夏提供

迎接2/28，迷客夏推出飲料優惠，自2/26至2/29限時4天好康，活動期間下午2點到晚上8點，至迷客夏門市消費任一飲品，即可以29元加購指定中杯「單茶拿鐵」1杯，也可以39元加購升級大杯。(加購茶品項包括：伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵，共7款。)

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

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元宵節 手搖

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