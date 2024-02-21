好喝一直喝！《楓之谷M x 水巷茶弄》聯名將啟動 喝指定飲品集點兌換限定道具周邊

NEXON旗下經典遊戲《楓之谷M》與手搖茶飲品牌《水巷茶弄》攜手聯名，將於3月起展開合作共同推出「珍珠布丁奶茶」、「寒天愛玉小紫蘇」、「膠原莓果露」三款聯名飲品，買聯名飲品還送限定虛寶卡！

圖／翻攝楓之谷M臉書

《水巷茶弄》特別挑選三款人氣經典不敗口味，讓喜歡層次口感的玩家們喝過癮，「寒天愛玉小紫蘇」清脆順口的小紫蘇搭配咕溜愛玉與Ｑ彈寒天晶球，「膠原莓果露」為獨家研發竹炭膠原晶鑽，搭配酸酸甜甜的莓果醬，「珍珠布丁奶茶」香濃奶茶搭配滑嫩的手作布丁及Q彈珍珠，嚼對的好料令人一口接一口喝不停！

自3/1至4/30活動期間，前往水巷茶弄手搖飲料店，購買任一 L杯裝《楓之谷M》聯名飲品即可獲得限定遊戲虛寶卡乙張與楓之谷M蓋章點數1點。

圖／翻攝楓之谷M臉書

不僅有機會抽到獨家聯名遊戲道具「好喝一直喝水巷茶弄椅子」，同時官方為了喜愛《楓之谷M》周邊的玩家粉絲們，特別活動，凡是集滿20點即可兌換超可愛且實用的集點兌換限定周邊商品。

3/1開放兌換的是視覺充滿了怪物相聚與春季氛圍的「楓之谷M春季野餐墊」共2款；4/1開放兌換的是高人氣怪物皮卡啾和雪吉拉的「楓之谷M怪物造型玻璃杯」共2款，玩家們必收藏！