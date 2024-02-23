傳統甜湯變手搖！ 萬波推古早味「桂圓綠豆蒜」 溫熱喝超暖胃 加入大波霸+小珍珠十分飽足
綠豆蒜變成手搖杯了！人氣手搖《萬波》又來玩甜品，推出重磅新品「桂圓綠豆蒜」，用喝的古早味甜湯，瞬間成為散用手搖飲料，還能加入大、小珍珠，讓咀嚼控們愛不釋手！
《萬波》打造出手搖版「桂圓綠豆蒜」，將桂圓湯與桂圓冰沙為基底，加入軟糯的綠豆蒜，充滿桂圓香氣還能吃到桂圓果肉，喝起來香甜爽口，選擇溫熱喝更是暖心加倍。
咀嚼控還有「双珍桂圓綠豆蒜」可選擇，在桂圓綠豆蒜中加入Q彈大波霸、小珍珠，一次能爽喝4配料，口感飽足感大大地升級。
「桂圓綠豆蒜」與「双珍桂圓綠豆蒜」自即起於萬波全台門市與線上平台同步開賣，門市售價大杯65元、中杯50元，甜度、冰塊皆為固定，還可作溫熱飲，快來一杯復古手搖散步喝。
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