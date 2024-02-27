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又一間敲碗成功！「一幻拉麵」快閃變常駐 高雄店開幕推「買1送1拉麵券」連3日限量送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專
圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專

不只是快閃了！繼2023年以快閃店形式登台後，來自北海道的超人氣鮮味拉麵「北海道えびそば一幻」確定正式進駐高雄承億酒店，長期提供南台灣朋友最道地、鮮美的日本拉麵，更加碼祭出開幕優惠活動，拉麵控們當然要一同共襄盛舉啦！

圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專
圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專

在日本擁有高人氣的「北海道えびそば一幻」拉麵店宣布，原位於高雄承億酒店的快閃店將改以長期進駐的模式持續營運，並加碼祭出開幕優惠活動，邀請喜愛拉麵的粉絲一起品嘗北海道最蝦味的好評拉麵。3/1～3/3，活動三日間於一幻高雄店低消一碗拉麵，即贈「買一送一拉麵優惠券」，每日限量50位；3/1～3/8，新品「紫蘇鮭貝飯」享嘗鮮價149元（原價200元），能夠一次吃到日本生鮮級鮭魚卵和生食級干貝，極致鮮味雙重滿足。

「北海道えびそば一幻」拉麵正式進駐高雄承億酒店。圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專
「北海道えびそば一幻」拉麵正式進駐高雄承億酒店。圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專

此外，即日起至3/3，一幻高雄店湯頭提供「原味鮮蝦味噌」，不僅喝得到味噌本身獨有風味，更有蝦湯帶來的另一種甘甜與海鮮香氣，喜歡蝦味的朋友記得把握優惠順道吃一波囉！

北海道えびそば一幻 高雄店

地址：高雄市前鎮區林森四路189號（承億酒店B1）

營業時間：11:30-14:00；17:30-20:00

開幕優惠：3/1～3/3，活動期間於一幻高雄店低消一碗拉麵即贈「買一送一拉麵優惠券」（每日限量50位）；3/1～3/8，新品「紫蘇鮭貝飯」享嘗鮮價149元（原價200元），數量有限、售完為止

圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專
圖／北海道えびそば一幻 台北信義店粉專

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北海道 快閃店 拉麵 買一送一 酒店

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