3月buffet齊漲價！ 「漢來海港」漲幅100元 祭出紅白酒喝到飽 「泰市場」假日午晚餐漲5成

Buffet控的荷包要注意了！ 3月人氣吃到飽品牌漲價消息齊發，「漢來海港自助餐廳」自3月1日起漲價漲幅為最多增加100元、即將進駐大直的「泰市場」泰式海鮮料理吃到飽，重新開幕後的新菜單，假日午晚餐時段價格一口氣飆漲至1,880元，漲了五成！

圖／漢來海港

漢來海港自助餐廳全台共有7家分店，自3月份起，餐費上漲30元到100元，台北敦化店及天母店調漲最多，平假日下午餐分別來到790和890元，各調漲100元。台北以外5家分店的平日午餐費用由850元調漲到890元，平日下午餐由690元調漲到730元，假日下午餐由750元調漲到790元，假日晚餐由1,060元調漲到1,090元。

圖／漢來海港

不過漢來海港日前也因應漲價而開始陸續加碼增加新菜色，包含泰式蒸生蠔、松葉蟹腳海鮮鍋等，更於3月1日起將無限量供應紅酒、白酒，搭配餐檯上的牛肉料理與豐富海鮮。

圖／漢來海港官網

市場上唯一的泰式海鮮料理吃到飽，晶華酒店旗下館外餐飲「泰市場」重新開張，確定將進駐大直英迪格酒店4樓，並於3月4日晚餐時段開始面客，不過重新開幕後菜單價格也回去不了，平日午餐漲到1,380元，晚餐要1,580元，假日午晚餐更是直接飆到1,880元，漲了600多元！

泰市場餐檯上擺滿各式鮮活蝦蟹。圖／晶華酒店提供

各式泰市場經典泰式料理。圖／晶華酒店提供

雖然價格上漲，據業者表明，未來菜色食材服務都全面升級，也會增加桌邊服務的全新項目來搶客！