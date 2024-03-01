「豪」寵女性！ 高雄萬豪3女同行8折Buffet吃到飽 台北萬豪6餐廳有買1送1

迎接一年一度國際婦女節，萬豪酒店相繼獻上極致寵愛之禮，高雄萬豪酒店則提供3位女性同行至豪享自助餐廳用餐享8折，M烘焙坊指定品項任選3件烘焙商品享8折；台北萬豪酒店則推出館內6間餐廳享指定餐飲優惠。

圖／萬豪酒店提供

位於高雄萬豪酒店9樓的「豪享自助餐廳」，囊括中式、日式、南亞、歐風、美墨及星馬等多樣化佳餚，為歡慶3月婦女節，自3/1至3/29，每週一至週五的午、晚餐時段，當組訂位中每滿三位女性賓客(須年滿12歲) 同行，該三位賓客即享有8折優惠 (須另加原價一成服務費)，平均每位828元起。

圖／萬豪酒店提供

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嚴選純淨食材、出爐馥郁麥香的「M烘焙坊」，響應3月為女力喝采，凡於3/1至3/31，消費烘焙麵包及單片蛋糕，滿3項即享8折優惠 (未達三項則依原價計算，優惠不含單品西點、禮盒類、長條蛋糕 以及4吋以上蛋糕)。

台北萬豪酒店也於3/1至3/15期間推出「女神同行．豪寵妳」活動，有台北最美花園廚房「Garden Kitchen」的午間餐期用餐享4人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠；挑高九米九大廳酒吧「Lobby Lounge」女性賓客享期間限定「莓好繽菓」草莓下午茶88折優惠；20樓高空酒吧「INGE’S Bar& Grill」則推出限定女力特調每杯500元+10%。

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另外，活動期間館內6間餐廳Garden Kitchen、Lobby Lounge、KOUMA日本料理小馬、Mark’s Teppanyaki、宴客樓中餐廳、INGE’S Bar& Grill，凡女性賓客消費皆享指定氣泡酒單杯買一送一。

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