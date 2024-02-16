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日本帆立貝免費嚐！ 馬辣、壽司郎、CoCo壹番屋消費就送 千葉火鍋加碼壽星半價、對中身分證85折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／JFOODO提供、千葉餐飲集團提供
圖／JFOODO提供、千葉餐飲集團提供

干貝控一定要追！ 推廣日本產農水產食品的JFOODO，自2/18至3/8將聯手台灣四大餐飲連鎖名店舉辦「春食帆立 貝加幸福」免費試吃活動，前往指定店家消費包含CoCo壹番屋、千葉餐飲集團、台灣壽司郎、馬辣集團，都能享用到正宗日本產帆立貝，還能獲得「帆立貝免費試吃」優惠！

日本產帆立貝將美味濃縮在一個個渾圓飽滿的貝柱中，無論是作為壽司、火鍋、燒肉等料理一同享用都很美味，這回日本食品海外推廣中心於活動期間合計將提供約15噸，約60萬顆帆立貝，將橫跨全台116間分店都能享用到正宗日本產帆立貝，海鮮控們有口福了！

圖／JFOODO提供
圖／JFOODO提供

→千葉餐飲集團

自2/18至3/2期間，凡到千葉餐飲集團開鍋，即贈帆立貝一顆。此外，千葉火鍋提供3月壽星持VIP卡整月吃鍋5折，一般壽星則享85折；且為歡慶千葉集團20週年慶，3月1日至3月31日推出「千葉20慶 尋找20的您」活動，只要身份證ID有連續20數字，用餐享85折優惠(千葉火鍋、享千葉、新千葉A、B餐適用，優惠不併用)。

圖／JFOODO提供
圖／JFOODO提供

→CoCo壹番屋

CoCo壹番屋自2/19至2/29期間，凡至指定店鋪內用，即贈日本帆立貝兩顆(咖哩、奶油、酥炸帆立貝，口味3選1)。

→馬辣集團

自2/19至3/3期間，前往馬辣集團指定店鋪(新馬辣、熊一燒肉、夯下去、燒肉cha cha、哞哞屋)，即提供一顆免費帆立貝品嚐。

馬辣集團活動。圖／JFOODO提供
馬辣集團活動。圖／JFOODO提供

→台灣壽司郎

台灣壽司郎自2/26至3/8期間(平日限定，包含2/28)，活動期間前往壽司郎用餐，即可獲得帆立貝壽司一貫。

台灣壽司郎活動。圖／JFOODO提供
台灣壽司郎活動。圖／JFOODO提供

圖／JFOODO提供
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