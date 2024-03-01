即起開放訂位！ 「泰市場」正式回歸3／4插旗大直英迪格 最新餐價1380起泰式海鮮吃到飽

泰市場回來了！ 全台第一家、也是市場上唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳，自2023年12月24日隨信義誠品一同熄燈，開業了18年曾短暫離開後，預計3/4正式回歸進駐大直英迪格酒店，官網也公布了新餐價，從1380元至1880元。

泰市場餐檯上擺滿各式鮮活蝦蟹。圖/晶華酒店提供

人氣泰式海鮮吃到飽、曾經營業額連年破億、服務過近3百萬位客人，在吃到飽控心中，一直有著不可被取代地位的「泰市場」，如今整個團隊將正式進駐大直英迪格酒店4樓，並確定將於3/4晚餐時段開始面客。

泰市場官網公布了新價格，週一至五午餐每人1,380元、週一至四晚餐1,580元，週五晚餐、週六日與假日午餐皆為1,880元，以上皆需加上10%。餐廳即日起開放網路訂位，民眾可訂位的最早時段為3/5中午開始，從晶華酒店官網inline系統即可下訂。

進駐大直英迪格酒店前，泰市場快閃晶華酒店栢麗廳，主廚孔德望特別從涼拌、熱食、甜點及飲品4大類別中，選出歷來最受歡迎的40道菜色，至於3月新開幕的泰市場中是否會延續各式泰式招牌菜色，令人十分期待。

泰市場主廚孔德望曾精選出歷來最受歡迎品項的共40道菜色。圖/晶華酒店提供

各式泰市場經典泰式料理。圖/晶華酒店提供

【泰市場】

地址：台北市中山區植福路200號4樓

電話：02-8502-6100

餐價：週一至五午餐每人1,380元+10%、週一至四晚餐 1,580元+10%、週五晚餐、週六日與假日午餐皆為1,880元+10%。