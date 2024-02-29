跟著「粉紅超跑」求保庇！ 85℃「白沙屯媽祖」限定甜點 「Q版媽祖平安蛋糕、好運籤麵包棒」呷了會開運

2/29保庇新上市！ 85℃饗應眾所矚目的「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香，首度推出兩款獨家「白沙屯媽祖」開運限定甜點，讓信眾們有呷有保庇，開運一整年！

白沙屯媽祖徒步進香將於3月18日起駕，展開八天九夜的遶境活動，85℃首度推出兩款獨家限定甜點白沙屯媽祖「蜂蜜芝士流心蛋糕」和「好運籤麵包棒」，2/29搶先推出！

圖／85℃提供

烙印著Q版媽祖手拿平安奏板的「蜂蜜芝士流心蛋糕」，以香濃蜂蜜蛋糕體，中間雙層綿密夾心芝士，微波加熱後，鹹鹹甜甜的流心驚喜而出，搭配印有85℃和白沙屯媽祖專屬蛋糕盒，吃了祈福有保庇。

圖／85℃提供

象徵好運一路發的「好運籤麵包棒」，手工製作的麵包棒極致厚實，硬脆耐嚼，搭配鮮黃色籤桶造型設計的外觀，每一根都象徵著有好運的寓意和白沙屯媽祖的祝福，無論是自己享用或是與親朋好友分享，祈願吃了開運連年。