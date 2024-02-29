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老饕必買的奶油酥餅！ 「裕珍馨」台北101店營業到2/29熄燈
饕客錯愕不已！ 台中老字號餅店裕珍馨近日無預警宣布101分店撤櫃，只營業到2/29，據業者臉書公告貼文，是因為租約到期的緣故，消息一出讓不少紛絲感到錯愕。
曾被陸客列為來台必買伴手禮，去年底更有網友在小紅書發文大讚「奶油酥餅」，直言表示為吃過就念念不忘的糕餅！裕珍馨27日在臉書公告，表示由於租約到期，台北101專櫃將服務至2024年2月29日止，未來相關服務可洽詢其他營業據點，同時感謝顧客們的支持。
根據《TVBS》報導，觀光署的外國客來台統計，疫情前2019年共1184萬人次，其中以大陸、日本位居前二，分別為271萬、216萬人次，但到了2023年後，銳減到648萬，大陸遊客更是僅有22萬。有學者分析，裕珍馨無預警閉店，這可能與中國和日本的遊客大幅減少有關。
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