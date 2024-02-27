3／24熄燈！ 台北車站「客美多咖啡」驚傳閉店 業者：租約到期

客美多咖啡台北車站店要停業了！ 官方粉專在昨(26)日公告，由於站前店租約到期，將於3月24日結束營業，業者也提醒，如果手上還有該分店咖啡券，記得要在熄燈前到門市退款。這也是繼2023年11月底客美多咖啡西湖店停業後，再度驚傳又一家熄燈。

圖／翻攝客美多咖啡 Komeda‘s Coffee臉書

從日本來台的客美多咖啡，以「買飲料送早餐」特色，深受消費者喜愛。官方最新表示，站前店因為租約到期，將於3月24日結束營業，未來會再另尋合適的地點展店，同時，店家也提醒，顧客仍可以到全台其他家分店用餐，若手上還有未使用的咖啡券，記得要在3月24日前到門市辦理退款。

停業消息曝光後，許多網友在客美多咖啡臉書上哀號，「怎麼會，蠻常去的說」、「上次去台北時去過，服務及食物都很好」、「可惜啊，地點如此好」、「怎麼又關一間」、「台北火車站(店)居然撐不下去」。