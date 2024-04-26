老饕不哭哭！台北首家「漢來海港」明年熄燈　秒殺級吃到飽「島語」新展店有望插旗這縣市

吃到飽控注意！總是人潮滿滿的自助吃到飽「漢來海港」敦化店預計明年停止營業，但業者也透露另一好消息，旗下的「島語自助餐廳」會再展店，饕客們又將有搶訂位的新選擇。

圖／漢來美食提供

據《TVBS新聞網》報導，位於SOGO敦化館內的台北首家分店「漢來海港」敦化店因該SOGO館易主與租約到期的緣故，預計在明年底到期熄燈。漢來美食協理王雅綺表示，漢來美食的策略是於每個大城市設有2間門市，透露未來會再尋新地點開設「漢來海港」，若有最新消息定會提前公告。

此外，漢來美食旗下「島語自助餐廳」自開幕起即掀起熱議，每每開放訂位總被秒殺。而第二間島語則將進駐台北大巨蛋，預計約在明年下半年，漢來美食協理補充道，由於桃園近期人口暴增，亦值得期待。