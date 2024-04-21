訂位要注意！「3大自助吃到飽品牌」一用餐時段少30分鐘 饕客嘆：溫水煮青蛙
吃到飽控注意！3家人氣自助吃到飽餐廳齊調整，宣布將自6月1日起調整部分營業時間，平日晚餐時段縮短30分鐘，有饕客認為有點「變相漲價」，但也有人覺得調整後用餐時長仍算充裕。
自助吃到飽是不少人聚餐大快朵頤的首選，知名吃到飽「饗食天堂、饗饗、旭集」等3大品牌宣布，自2024年6月1日起調整部分餐期時段，週一至五的平日晚餐時段縮短30分鐘，調整為17:30-21:00（原至21:30），提醒消費者訂位時留意用餐時段。
而消息曝光後，部分網友表示「可以接受」、「我後面也都在休息了 影響不大」、「其它時段沒漲價就好」，但也有人認為「對吃很慢的人有點困擾」、「溫水煮青蛙，慢慢調」、「再也不能悠閒的吃了～桑心」等。
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