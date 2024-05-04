台中火車站無預警清除行李？街友控：每日2次「太絕了」

台中車站周邊街友聚集，原本二樓車站平台、一樓公車候車區，街友堆置家當，有衣物、被褥與各式物品，近期有街友團體指控，過去市府每月清除1、2次街友行李，近期清除頻率大增至每天2次，而且是無預警清除，讓街友人心惶惶，不敢去工作，甚至不敢去看醫生。不過，常進出車站的乘客說，台中車站確實變乾淨了。

台中市府表示，因民眾持續陳情火車站遭遊民占用、隨地便溺及丟棄垃圾，市府透過每日2次聯合會勘及勸導，並在現場張貼告示，針對私人堆置物品予以清除，以提供整潔的乘車環境。

街友團體指出，市府兩年前每月清除1、2次，這一年清除頻率增加為每周兩次，但是自今年4月中起，市府更加強清除力道，從周一至周五早晚各清一次，而且都是無預警清除。

有街友擔心家當被丟掉，不敢去工作，也不敢去看醫生，堅守在行李旁不敢離開；有街友因要工作，只能請其他街友幫忙「顧」行李，但就算人在現場，也不一定守得住行李，甚至有街友把行李藏在草叢中，但仍被市府人員挖出來。街友無奈的說「他們就是要把我們趕走。」

街友團體說，不僅街友的衣物、被褥被清除，有些甚至輔具、證件、錢包也被丟了，市府沒有配套措施，只是一直驅逐，不只讓街友更難脫離街頭，甚至侵犯憲法保障他們的生命權、工作權、財產權等基本人權。