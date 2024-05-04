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永豐銀斥資154億元 收購柬埔寨微型存款金融機構領導者Amret

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永豐銀斥資154億元 收購柬埔寨微型存款金融機構領導者Amret

經濟日報／ 記者李淑慧／台北即時報導
永豐金控（2890）及旗下子公司永豐銀行5月4日召開董事會，決議通過永豐銀行分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構（Microfinance Deposit-Taking Institutions, MDI）Amret Plc.（Amret）之100%股權。圖／擷自Youtube
永豐金控（2890）及旗下子公司永豐銀行5月4日召開董事會，決議通過永豐銀行分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構（Microfinance Deposit-Taking Institutions, MDI）Amret Plc.（Amret）之100%股權。圖／擷自Youtube

永豐金控（2890）及旗下子公司永豐銀行5月4日召開董事會，決議通過永豐銀行分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構（Microfinance Deposit-Taking Institutions, MDI）Amret Plc.（Amret） 之100%股權，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。

「衝刺海外收益、拓展海外布局」是永豐重要策略及此次收購動機之一。國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）預估柬埔寨2023年至2028年GDP年複合成長率為6.3% ，是亞洲成長最快的經濟體之一；柬埔寨的人口結構組成也可以支持其長期經濟成長。Amret為柬埔寨總資產規模第一大之微型存款金融機構，做為其2017年以來的既有往來銀行，永豐銀行透過本次收購，將可拓展東南亞的海外服務網絡 。

此外，Amret現有主要股東皆為享譽盛名的國際開發金融機構，包括IFC（International Finance Corporation） 與FMO（Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.） ，秉持著業界領先的顧客權益保障標準，專精於永續及普惠金融責任投資。未來兩年IFC與FMO也仍將延續股東與合作夥伴的身分，永豐銀行期待與他們的合作，在ESG投資與顧客權益保障方面獲取寶貴經驗，強化ESG能量，未來可以更進一步擴大在永續金融的正面影響力。

截至2023年底，Amret於柬埔寨24個省份設有150個營運據點，總資產約20億美元。本次收購案第一階段80%股權交易總價金約435百萬美元（折新台幣約141億元），並於之後兩個年度各再取得10%股權，總併購金額約新台幣154億元。Amret擁有完整的傳統金融產品與數位服務，未來結合永豐銀行的資源與專業管理能力後，將可提供更多元且便利的金融服務，為顧客創造更高的價值。同時，對於永豐銀行而言，可拓展海外布局及發揮更大的永續金融影響力，期許共同攜手達到「翻轉金融，共創美好生活。Together, a better life.」的企業願景。

柬埔寨 永豐銀行

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