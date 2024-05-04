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影／桃機休息區天花板砸落！工人懸掛半空掙扎嚇壞旅客 桃機回應了

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導

桃園國際機場上月底才傳出航廈間接駁列車（PMS）與高空作業車發生擦撞，造成接駁列車的車頂空調機殼受損，所幸當時並未有人受傷。今天下午2時左右，位於第二航廈3樓出境層北側的旅客休息區，發生天花板掉落，一名施工中的工人從中掉出，並垂吊在半空中掙扎的驚險畫面，讓一旁目擊的旅客驚慌失措。

機場公司表示，今天下午2點多，桃園機場建築設施維護承攬廠商長薪公司在第二航廈北側出境旅客休息區進行維護作業時，未依機場相關規定，將作業區與旅客活動區域進行隔離，且因工作人員作業疏失發生天花板掉落事件，機場公司立即派員處理，要求長薪公司隔離作業區域並復原掉落的天花板。所幸無人受傷，也未影響旅客服務。

機場公司表示，將針對此次事件立即檢討，違反作業規定部分也將追究責任，除依合約重罰長薪公司，也會要求廠商提出具體改善措施，強化高空作業的教育訓練，確保類似事件不再發生。

桃機設施維護廠商長薪公司在第二航廈北側出境旅客休息區進行維護作業時，因工作人員作業疏失導致天花板掉落，機場公司立即派員處理，要求長薪公司現場隔離並復原。記者季相儒／攝影
桃機設施維護廠商長薪公司在第二航廈北側出境旅客休息區進行維護作業時，因工作人員作業疏失導致天花板掉落，機場公司立即派員處理，要求長薪公司現場隔離並復原。記者季相儒／攝影
位於第二航廈3樓出境北側的旅客休息區，今天下午發生天花板掉落，且有工人從中掉出垂吊在半空中的驚險畫面，嚇壞一旁目擊旅客，所幸最後無人受傷。記者季相儒／攝影
位於第二航廈3樓出境北側的旅客休息區，今天下午發生天花板掉落，且有工人從中掉出垂吊在半空中的驚險畫面，嚇壞一旁目擊旅客，所幸最後無人受傷。記者季相儒／攝影

天花板 工人 桃園機場

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