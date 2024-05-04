基隆288月票半年破3萬人次4月創新高 平均省一半交通費

基隆市288定期票自去年10月16日上線以來，實施滿半年，累計超過3萬人次購買。統計今年4月購買數創單月新高，相較於開賣初期增加10%，每位使用者平均省下一半交通費，而市區公車運量也有成長，顯示288定期票讓市民實質受惠，也提升民眾搭乘大眾運輸工具的意願。

基隆市公共運輸288定期票，市民只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線車次，在地通勤民眾及通學學生使用率高。

交通處長王圳宏今天說，經分析實施前3個月使用狀況，每張定期票30天內平均實際票價花費555元，也就是說，省下一半交通費。288定期票維持熱賣狀態並呈現穩定成長趨勢，4月購買人數近5千人次，刷下開賣以來單月新高紀錄，相較於初期增加一成使用者。

王圳宏表示，在基北北桃1200都會通定期票和基隆市288定期票的共同推動下，搭配基隆市密集的大眾運輸路網，公車處第一季運量相較於去年同期增加12%，3月份平均每日超過5萬人次搭乘；其中1200或288定期票使用者刷卡次數占整體運量2成以上。