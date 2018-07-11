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一個國家3種語言 足球讓比利時人團結

中央社 11日綜合外電報導
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比利時球迷。 美聯社
比利時球迷。 美聯社
世界盃足球賽，比利時相隔32年再度晉級4強，但10日敗給法國失去奪冠機會，這個有3種主要語言的國家，人民自己都很難溝通，是足球這個語言提醒他們是「比利時人」。

7月6日在俄羅斯喀山體育場，比利時以2比1讓巴西隊打包回家，相距32年再度進入4強，同步收看轉播的球迷愛國心大爆發，街上到處有人揮舞國旗，但10日對戰法國失利，最終無法進入決賽。

看球賽的人可能會發現，出場時的國歌時間，近乎一半比利時球員沒開口唱國歌，這個舉動正是比利時國情的縮影。

比利時因地理位置及歷經多個民族統治，獨立後國內主要分為北部的法蘭德斯（Flanders） 的荷語區、南部瓦隆尼亞區（Wallonia ）的法語區，此外還有一個少數人口的德語區。這3個地區不同的語言造成不同的文化及價值觀，在這裡他們是說自己屬於「佛蘭德斯」或「瓦隆尼亞」人，用來凸顯他們文化、甚至政治認同上的差異。

這個語言及文化分裂的國家，過去讓世人有不少驚訝之處，例如2010年大選後因沒有黨派取得多數，而各黨也不願妥協組成新國會，結果竟有540天處於無中央政府狀態，但比利時民眾在各自的荷語區及法語區政府照顧下，照常生活，社會秩序平順。

有人說比利時是愛國主義薄弱的國家，以國歌為例，雖有3種語言版本，但據說大多數人不會唱完整首，2007年還曾發生一件糗事，當年來自荷語區的準比利時總理勒德姆（Yves Leterme），受訪時把竟法國國歌「馬賽進行曲」當做比利時國歌。

連總理都不知道國歌，球員在世足賽沒開口唱國歌也就不奇怪了。

此外，這個有3種語言組成的國家代表隊，今年因為許多在國外職業球會的球員回國，包括效力於英超曼城後衛孔帕尼（Vincent Kompany）、曼聯中場費萊尼（Marouane Fellaini）、切爾西前鋒哈札德（EdenHazard）、曼聯前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）、切爾西門將庫特華（Thibaut Courtois）等，陣容被稱為「黃金一代」。

其中有些人只會說一種語言、有些人則會雙語，更衣室內多語並陳，但只會法語的人要如何跟說荷語的隊友溝通呢？據英國媒體近日報導，為了統一指揮及不表偏袒任何一種語言，球員是以英語為共同語言交談。

本屆世界盃比利時的「黃金一代」球員，是歷屆以來實力最被看好，這股期待隨著從32強一路取勝直至敗給法國，過程中匯聚成一股打破語言及文化的藩籬的力量，如同一位法語區的女生安恩（Anne）接受中央社訪問時強調，正是因為這次有機會拿到好名次，所以荷語、法語區的人一起支持比利時國家隊，是足球這個語言，提醒了他們是「比利時人」。

世足比利時

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