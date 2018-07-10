如英格蘭晉級決賽 超商公告3點打烊看球

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-10 11:51 用LINE傳送

英格蘭隊。 歐新社 英格蘭將在台灣時間12日天凌晨2時4強賽對上強敵克羅埃西亞，力拚繼1966年後首度闖進冠軍賽的機會，而一家英國超商連鎖店也在今天發出公告，只要英格蘭能夠取勝，在決賽當天該公司的英國分店將會在下午3點提前打烊，讓員工能夠提早返家為英格蘭打氣。

今年英格蘭闖進世足4強後，讓「足球回家（Footballs Coming Home）」的旋律再度繚繞在英格蘭球迷的腦海與口中，包括英格蘭後衛史東斯（John Stones）以及剛過33歲生日的英格蘭老將楊恩（Ashley Young）都認為，這次是球隊爭奪冠軍的最好時機。

楊恩在日前的記者會上表示，今年的英格蘭已經處在一個絕佳的位置上，不過毫無疑問克羅埃西亞是一支將帶給英格蘭很大威脅的球隊，但他們也無所畏懼， 「在世足賽開踢前我曾說過，我們是來這邊贏下世界盃的。」

為了力挺英格蘭奪冠，總部設在德國但在英國已有超過700家分店的奧樂齊超市，今天就在官方推特上宣布，如果英格蘭最終闖進決賽，所有英國分店將會在決賽比賽當天的下午3點提前打烊，讓員工能夠回家看球，成為英格蘭足球隊的最佳第12人。

世足賽冠軍賽將在台灣時間15日晚間11點舉行，英國時間則為下午3點。