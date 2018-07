如英格蘭晉級決賽 超商公告3點打烊看球

英格蘭隊。 歐新社 英格蘭將在台灣時間12日天凌晨2時4強賽對上強敵克羅埃西亞,力拚繼1966年後首度闖進冠軍賽的機會,而一家英國超商連鎖店也在今天發出公告,只要英格蘭能夠取勝,在決賽當天該公司的英國分店將會在下午3點提前打烊,讓員工能夠提早返家為英格蘭打氣。

今年英格蘭闖進世足4強後,讓「足球回家(Footballs Coming Home)」的旋律再度繚繞在英格蘭球迷的腦海與口中,包括英格蘭後衛史東斯(John Stones)以及剛過33歲生日的英格蘭老將楊恩(Ashley Young)都認為,這次是球隊爭奪冠軍的最好時機。

楊恩在日前的記者會上表示,今年的英格蘭已經處在一個絕佳的位置上,不過毫無疑問克羅埃西亞是一支將帶給英格蘭很大威脅的球隊,但他們也無所畏懼, 「在世足賽開踢前我曾說過,我們是來這邊贏下世界盃的。」

為了力挺英格蘭奪冠,總部設在德國但在英國已有超過700家分店的奧樂齊超市,今天就在官方推特上宣布,如果英格蘭最終闖進決賽,所有英國分店將會在決賽比賽當天的下午3點提前打烊,讓員工能夠回家看球,成為英格蘭足球隊的最佳第12人。

世足賽冠軍賽將在台灣時間15日晚間11點舉行,英國時間則為下午3點。

We’re pretty sure it’s coming home right? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 If England reach the World Cup Final we’re gonna close all our stores in England early at 3pm on Sunday 15th July. We want our colleagues to be the 12th man cheering on the lads. #BringItHome pic.twitter.com/3RjNJkdTeH