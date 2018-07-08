貝克漢打賭贏伊布秀P圖 溫布利補刀：期待你來

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-08 09:11 用LINE傳送

貝克漢(右)與伊布(左)。 路透、美聯社 擷圖自貝克漢IG即時動態 瑞典和英格蘭之戰開踢前，前瑞典戰神伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）向前英格蘭金童貝克漢（David Beckham）下戰帖打賭，隨著英格蘭戰勝，贏得打賭的貝克漢立刻在「Instagram」放上「伊布」穿著英格蘭球衣的合成圖，提醒他必須守諾。

「伊布」昨天在社群媒體上直接標註貝克漢開戰，寫道若是英格蘭贏了就請他吃晚餐，若瑞典贏了貝克漢得去瑞典知名家具商「Ikea」買禮物相送，結果貝克漢不但一口答應還調整籌碼，表明如果英格蘭贏了，「伊布」須穿著英格蘭球衣到國家體育場、溫布利大球場看比賽。

英格蘭以2：0贏下瑞典後，貝克漢迫不及待放上合成圖，寫著，「看來某人又要來溫布利了。」並標註伊布拉希莫維奇的名字，連溫布利的官方推特帳號也加入敲邊鼓的行列，寫明，「很期待看到你。」

「伊布」和貝克漢過去曾在巴黎聖日耳曼當過隊友，兩人不但熟識就連職業生涯也非常雷同，除了也待過曼聯、AC米蘭外，連到美國戰場後也一樣加入洛杉磯銀河。

「伊布」曾在2012年的國際友誼賽於溫布利球場對英格蘭射進一顆30碼的世界波，如今即將舊地重遊，心情應是大不同。