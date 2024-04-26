大雨狂轟「雄中湖」再現 校長嘆：努力被當笑話

高雄受鋒面過境影響，連日遭大雨轟炸，高雄中學操場一度發生嚴重積水，剛花費千萬改建的操場跑道也因此「泡湯」，學生上網以「一生不看一次雄中湖會後悔」、「一千萬壓力測試沒過」等話語狂酸，讓正赴美參加活動的雄中校長莊福泰感嘆「2年的認真努力被當笑話」。

連日間歇性豪大雨讓高雄不少的地方出現短暫淹水情形，正在美國參加活動的高雄中學校長莊福泰，在臉書留言表示，一直擔心學校操場會不會因短時間暴雨再度積水，幸好雖然發生積水，但退得也快。

因為操場跑道才花了千萬改建，有雄中學生上網以「雄中湖」狂酸，更稱「一千萬壓力測試沒過」，讓校長痛心感嘆「嘲笑努力工作的人和嘲笑資源班一樣讓人心痛。」

雄中表示，自然條件不利於排水，因地下水位極高，地下室易淹水，排水系統因老舊及樹木根系發展都受阻，需要改善，校方已編預算要處理操場排水，只是部分學生的酸言酸語還是讓總務處很受傷，有人甚至認為「繼續用破爛操場，也不會被嘲笑」。

也因這句回覆，讓校長莊福泰對校務人員感到抱歉，更以日前台電總經理辭職風波為例，「這就是我們對待努力的公務員那種嘲笑、訕笑甚至污辱，你覺得你是正義者的批判，卻毫不去理解事情的脈絡和因果，最後公務人員就是選擇離開或選擇躺平。」