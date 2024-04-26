大雨狂轟「雄中湖」再現 校長嘆：努力被當笑話

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄連日大雨，許多地區因排水不及都出現短暫的嚴重積水。記者劉學聖／攝影
高雄連日大雨，許多地區因排水不及都出現短暫的嚴重積水。記者劉學聖／攝影

高雄受鋒面過境影響，連日遭大雨轟炸，高雄中學操場一度發生嚴重積水，剛花費千萬改建的操場跑道也因此「泡湯」，學生上網以「一生不看一次雄中湖會後悔」、「一千萬壓力測試沒過」等話語狂酸，讓正赴美參加活動的雄中校長莊福泰感嘆「2年的認真努力被當笑話」。

連日間歇性豪大雨讓高雄不少的地方出現短暫淹水情形，正在美國參加活動的高雄中學校長莊福泰，在臉書留言表示，一直擔心學校操場會不會因短時間暴雨再度積水，幸好雖然發生積水，但退得也快。

因為操場跑道才花了千萬改建，有雄中學生上網以「雄中湖」狂酸，更稱「一千萬壓力測試沒過」，讓校長痛心感嘆「嘲笑努力工作的人和嘲笑資源班一樣讓人心痛。」

雄中表示，自然條件不利於排水，因地下水位極高，地下室易淹水，排水系統因老舊及樹木根系發展都受阻，需要改善，校方已編預算要處理操場排水，只是部分學生的酸言酸語還是讓總務處很受傷，有人甚至認為「繼續用破爛操場，也不會被嘲笑」。

也因這句回覆，讓校長莊福泰對校務人員感到抱歉，更以日前台電總經理辭職風波為例，「這就是我們對待努力的公務員那種嘲笑、訕笑甚至污辱，你覺得你是正義者的批判，卻毫不去理解事情的脈絡和因果，最後公務人員就是選擇離開或選擇躺平。」

淹水 美國 資源班

延伸閱讀

「一生不看會後悔」暴雨再現雄中湖 校長嘆：和嘲笑資源班一樣心痛

高雄大雨過後路樹擊中多元計程車 司機和2乘客虛驚

彰化早春葡萄逢採收期 農民憂大雨破壞一年一季收成

大雨狂轟災情不斷 台鐵平溪線路樹倒塌、新竹敞車擦撞

相關新聞

移除「飛躍東區」不符程序惹藝文界反彈 北市府研議補救

台北市敦化藝術通廊作品之一「飛躍東區」23日遭北市府移除，引起逾百名藝術界人士呼籲應重新依合法程序決定作品去留。北市文化...

10國、35人！外交部任命留台傑出獎學生 當TAA校園大使

外交部今天頒發「台灣獎學金計畫學業傑出表現獎」，並舉行「留台校友會」（TAA）校園宣傳大使任命典禮。來自10國的35名獲...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

大雨狂轟「雄中湖」再現 校長嘆：努力被當笑話

高雄受鋒面過境影響，連日遭大雨轟炸，高雄中學操場一度發生嚴重積水，剛花費千萬改建的操場跑道也因此「泡湯」，學生上網以「一...

國家文藝獎頒獎 4得主闡述生命歷程

國家文藝獎頒獎典禮今天舉行，得獎者作家夏曼．藍波安、視覺藝術家梅丁衍、表演藝術家陳鳳桂（小咪）及紀錄片導演劉嵩，在親友陪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。