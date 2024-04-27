台南五月音樂季 獨立樂團虎頭埤熱力開唱

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照片取自臺南市政府

    【聚傳媒特約記者陳欣如報導】第23屆「2024 Tainan May Jam台南五月音樂季」，將於5月4日至5日，在新化虎頭埤風景區登場，由28組來自在台各國音樂表演者及在地獨立樂團接力演出。

    臺南市長黃偉哲表示，因為台南歷史悠久，很多人會覺得台南較為保守，但實際上五月音樂季讓台南古城有更多新的詮釋，尤其這個音樂季不講求商業性，留給獨立樂團更多表演舞台，受到了廣大年齡層樂迷的喜愛，音樂季一辦就持續了23年。

    五月音樂季創辦人Axel表示，今年從約240組報名樂團中，精選出28組各具特色的獨立樂團，包括遠從日本前來參加的樂團，以及來自英國、加拿大、美國、德國、澳洲、尼加拉瓜、薩爾瓦多、哥倫比亞、菲律賓等10國、目前定居台灣的團員，加上台灣在地的獨立樂團共同接力演出，音樂多元且豐富，類型橫跨民俗、流行、搖滾、龐克、民謠等，還有多元活動（攀樹體驗、瑜珈、非洲鼓、舞蹈教學、飛盤高爾夫、皮娜塔製作親子工作坊）。 

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