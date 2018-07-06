專業球迷看過來！網友熱議看世足必備配件

聯合新聞網 文／網路溫度計提供 2018-07-06 19:22 用LINE傳送

世足必備配件，參賽國球衣絕對少不了！ 美聯社

2018世界盃足球賽從小組賽開始就頻爆冷門，德國輸給南韓、阿根廷提前出局等，替賽事增添不少話題。隨著8強名單陸續出爐，網路話題熱度也跟著不斷高漲，平常對體育賽事漠不關心的人紛紛開始湊熱鬧，即將迎來這波熱潮的最高峰。

世足話題網路熱度變化（近一個月）。 圖／網路溫度計提供

如果你也想加入一日球迷的行列，一同感受緊張刺激的氣氛，以下這些網友熱議的「看球必備配件」指南攻略，讓你不管是凌晨獨自一個人守在電視機前看球，還是三五好友一起觀賞比賽，都能享受一場最棒的觀賽體驗！

不過，因為有時差的關係，球賽都在台灣晚上十點，以及深夜，可惜不能在十六強、八強就開始請假不上班，一個人孤獨在家看球賽，線上跟朋友哈拉，恐怕是免不了的。

一群人一起賺 一個人不孤單小道具

一群人／運彩（網路聲量：7817筆）

想讓緊張刺激的球賽變的更加刺激？買運彩絕對是一個不錯的辦法，透過押注自己喜歡的球隊，心情便會隨著場上的即時戰況跟著緊張不已。對於支持哪隊哪隊就輸球的人來說，也有不少網友建議反其道而行，下注自己不希望獲勝的隊伍，這樣不管最後皆果如何都不至於太失望！但還是要提醒大家，小賭怡情，大賭傷身，千萬別過度沉迷！

一定要跟風的世足運彩投注。 圖／網路溫度計提供

一個人／社交軟體（網路聲量：3511筆）

在家獨自看球太孤單？不少網友表示自己會透過通訊軟體，同步與遠在天邊的好友同步分享賽況，利用臉書、LINE的視訊，就算獨自在家也能與另一半或是好朋友即時分享緊張刺激的比賽氣氛，增添看球樂趣。就算找不到願意與你一起視訊的好友也沒關係，準備好你的PTT帳號，打開WorldCup看板，這裡永遠有上萬名鄉民願意陪你一同哈拉！

看球不寂寞 嘴巴手指不要停美食攻略

一個人／速食、超商微波食品、零嘴、啤酒（網路聲量：40405筆）

看球賽就像看電影，食物絕對是不可或缺的重要配角，不管是叫一份肯德基分享餐，還是麥當勞全家餐，自己看球的最大好處就是：不用擔心有人跟你搶食物啦！炸物配上啤酒，就算心愛的隊伍最後不幸輸球，還是能度過一個最棒的夜晚！

不過，此次賽事多集中在週間晚上10點和深夜2點，許多上班族隔天要早起，最後選擇自己在家熬夜看球，這時若半夜肚子餓，人數又不夠叫外送時，樓下的超商就成了球迷們深夜肚子餓時的好幫手。

世足決賽網友熱議必備配件。 圖／網路溫度計提供

趁著中場休息短短幾分鐘，下樓去超商買微波食品，不只免擔心因為大排長龍等太久，來不及趕上下半場的精彩賽事，商品架上琳琅滿目的選擇，從義大利麵到泰式料理等應有盡有。微波加熱過後，原先冰冷的微波食品搖身一變，成為一道道熱騰騰的佳餚，撫慰著深夜裡，獨守在電視機前替自己球隊加油球迷的心，就算自己一個人在家中，也能感受到這世界還有溫暖，我並不孤單啊！

相較之下，打電話叫外送東西送來往往要半個小時，熱門時段甚至要等到一個小時之後，比賽都結束了，東西還不一定是熱的！簡單快速的微波食品，反而成為不少人在家看球時填飽肚子的首選。根據統計，銷量在世足 期間也跟著大增，像是德國輸給南韓的那一晚，身為德國球迷的小編也立馬衝到樓下超商，怒吃韓式泡菜烤肉拌飯洩憤！

邊看世足一定要邊吃美食阿！ 圖／網路溫度計提供

看球不可不知小百科

世足幹話王

近年來網路上相當流行的潦妹幹話，也搭上這波世足風，像是熬夜追賽的網友，看完球賽LINE心儀的對象，如果對方問你怎麼還沒睡，就可以很自然的回一句「比賽總會結束，想你不會」，保證隨著世界盃足球賽的落幕，你一定也能跟著終結單身！

世足幹話：愛情篇

❤「我不懂賠率，只懂陪你」

適用運彩狂熱者。

❤「比賽總會結束，想你不會」

適用追賽熬夜者。

❤「墨西哥進球這麼多人跳河，那你有興趣和我墜入愛河嗎？」

適用本屆愛上墨西哥隊的人。

❤「不要抱怨德國了，抱我」

適用對本屆德國隊小組賽打輸南韓而失望的人。

或是平時和朋友聊天時，假裝是資深球迷抬高身價，一副不經意的說出「好想再看歐文、席丹在球場奔馳的樣子」，記得，談論到英格蘭 或法國 比賽時，一定要追憶歐文或席丹，才能突顯自己的足球年資。至於他們到底是誰，對你來說就不重要啦！

世足幹話：偽球迷篇

➦「嘖！要是阿爾沙文在就好了」

在俄羅斯比賽中說這句，包準旁人對你投以仰慕眼光。

➦「格拉爾斯基和萊萬多夫斯基是波蘭最有威脅力的球員！」

關注像波蘭這種冷門球隊，只要記住幾個球員名字，就能讓你語出驚人、震驚全場。

➦「唉…這已經不是我期待的世界盃了」

資深球迷一向低調，所以看到支持隊伍進球別太激動，表現狂熱很容易被看穿。相反的，時不時展現失落感才是王道。

➦「好想再看歐文、席丹在球場奔馳的樣子」

看英格蘭或法國比賽時，一定要追憶歐文或席丹，這樣才能突顯自己的足球年資。至於他們是誰，對你來說應該不重要。

不可不知的專業術語

一個人／線上查詢專業術語，越位是什麼、什麼時候需要VAR （網路聲量：12012筆）

對於一日球迷來說，每年最常聽到的問題就是「越位到底是什麼」，雖然不知道這些知識並不影響觀賽體驗，不過若是能夠事前理解一些基本的足球規則，像是越位、手球，甚至是今年首次引進影像助理裁判（ VAR ），也被稱為虛擬裁判，用以複審真人裁判的裁決結果，瞭解什麼時候會用到影像助理裁判？對於在觀看球賽的過程當中，絕對能更快進入狀況。

•越位：當攻方傳球進攻時，如果攻方接球者位置，比所有守方球員都更接近守方端線（守門員除外），就形成越位，但若情況發生在攻方自己的半場，則不算。

•換人規則：一場比賽中，球隊可以登錄先發和替補各11人，另外最多只能在比賽中更換三名球員，而且被更換下場的球員不能再上場。

•角球（Corner kick）：當防守方在自己禁區將球踢出界外時，攻方可在防守方須離球十碼的情況下，於兩端角落將球發進場中，也可直接射門。

•傷停補時（Injury stoppage time）：足球比賽並不會因為暫停、球員受傷而讓時間停止，因此在比賽時間終了時，裁判會根據整場比賽的過程，裁定比賽要加時多少時間，去補足過程中各種狀況所消耗的時間。

•12碼球（Penalty kick）：當防守方在自己禁區犯規時，攻方則可在距球門12碼處的指定位置，進行射門，中間不能有任何障礙物，是踢球者與守門員的正面對決。

如果和三五好友看球最重要的當然是先偷學一些厲害的專業術語，如果朋友問你「帽子戲法」、「越位」是什麼，馬上就可以解釋給對方聽，相信不管是誰都會對你投來崇拜的眼光，也不用擔心被別人當作是一日球迷瞧不起。

一個人看球的好選擇

一個人／家中準備一台筆電、電視（網路聲量：13066筆）

就算只有自己一個人也沒關係，原本僅限付費會員才能觀看的愛爾達體育台，因為第一場比賽傳輸品質不佳，特別宣布本屆世足全部賽事免費，打開電腦就可以立刻觀賞精彩賽事。

此外從16強淘汰賽開始，華視電視台也加入轉播行列，因此就算自己熬夜看球，不管是誰只要打開電腦、電視，就能同時與全球網友感受比賽刺激的氣氛，一個人也不怕寂寞！

原文請見：撐你到黎明！世足決賽網友熱議必備配件

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