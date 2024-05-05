三商巧福「99元牛肉麵」限時9天！ 拿坡里「6塊炸雞桶」兩桶現省297 炸雞控都衝了

想吃「美國最強炸雞」再等等！日前知名「Popeyes」速食店將在台灣2024成立首店，新而展店引起熱門話題，如今地點也確認了，台灣首店就是Google地圖的「Popeyes許昌店」，確定目前裝潢中，想吃的「炸雞粉」要再等等了！

2024-05-04 14:58