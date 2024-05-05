三商巧福「99元牛肉麵」限時9天！ 拿坡里「6塊炸雞桶」兩桶現省297 炸雞控都衝了
99元牛肉麵！三商巧福將於5/14起推出一連9天的「牛肉麵99元」快閃好康，同集團旗下餐飲，像是拿坡里、鮮五丼等亦有優惠進行中，優惠吃提升日常幸福感。
牛肉麵控筆記！三商巧福將在5/14至5/22展開為期9天的快閃優惠，經典招牌「原汁牛肉麵」特價只要99元（原價155元），而元氣飯食「紅燒排骨飯」也跟上99元優惠價，只需一張鈔票就能吃上滿足的一餐。
此外，三商餐飲集團旗下「三商鮮五丼」的本月「5號會員日」推出會員獨享「95元招牌牛丼」和「105元咖哩唐揚雞丼」。而在5/12前，「拿坡里炸雞專賣店」則祭出「6塊二重奏炸雞桶」一桶211元（原價348元）、兩桶399元（原價696元）的優惠，爽嗑「3隻雞腿＋3塊腿排」。
三商巧福 優惠資訊
活動期間：2024/5/14～5/22
優惠內容：原汁牛肉麵99元（原價155元）、紅燒排骨飯99元（原價130元）
備註：活動詳情以三商巧福公告為準
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